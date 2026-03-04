menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

CBF lança campanha contra o feminicídio antes do amistoso entre Brasil e Venezuela

Fanta, Formiga, Pretinha, Cafu e Raí, entre outros ex-atletas, participam da iniciativa

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 04/03/2026
18:23
Campanha 'Feminicídio Nunca Mais'. (Divulgação/CBF)
imagem cameraCampanha 'Feminicídio Nunca Mais'. (Divulgação/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A CBF lançou a campanha Feminicídio Nunca Mais antes do amistoso entre Brasil e Venezuela. A ação foi divulgada nas redes sociais da Seleção Brasileira Feminina nesta quarta-feira (4).

continua após a publicidade

Relacionadas

A iniciativa faz parte do ciclo preparatório para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 e une a CBF à TV Brasil e à No More Foundation com o objetivo de transformar o futebol em uma plataforma de conscientização e mobilização positiva.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A proposta é usar a visibilidade da modalidade para ampliar o debate sobre a violência contra a mulher e incentivar uma mudança de postura da sociedade diante desse problema.

continua após a publicidade

A campanha conta com o apoio de nomes importantes do futebol brasileiro. Entre eles estão as pioneiras Fanta e Pretinha, símbolos da história do futebol feminino, além de ídolos do futebol masculino como Raí e Cafu, além do treinador Arthur Elias, que se unem à causa para fortalecer a mensagem de responsabilidade coletiva.

O feminicídio é a forma mais extrema de violência contra a mulher, caracterizado pelo homicídio cometido por razões da condição de sexo feminino, conforme previsto no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal. Esse crime ocorre, em geral, em contextos de violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Diante de qualquer situação de violência, denuncie. Ligue 180: a denúncia é gratuita, confidencial e pode salvar vidas.

continua após a publicidade

➡️ Brasil tem time definido para encarar a Venezuela; confira titulares

Brasil entra em campo em amistoso

A Seleção Brasileira Feminina entra em campo às 18h30, horário de Brasília, contra a Venezuela, no segundo amistoso internacional do Brasil nesta Data Fifa. A partida acontece no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, com transmissão do Sportv.

Arthur Elias durante treino da Seleção Brasileira nesta terça-feira Créditos: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF
Arthur Elias durante treino da Seleção Brasileira nesta terça-feira Créditos: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias