CBF lança campanha contra o feminicídio antes do amistoso entre Brasil e Venezuela
Fanta, Formiga, Pretinha, Cafu e Raí, entre outros ex-atletas, participam da iniciativa
A CBF lançou a campanha Feminicídio Nunca Mais antes do amistoso entre Brasil e Venezuela. A ação foi divulgada nas redes sociais da Seleção Brasileira Feminina nesta quarta-feira (4).
A iniciativa faz parte do ciclo preparatório para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 e une a CBF à TV Brasil e à No More Foundation com o objetivo de transformar o futebol em uma plataforma de conscientização e mobilização positiva.
A proposta é usar a visibilidade da modalidade para ampliar o debate sobre a violência contra a mulher e incentivar uma mudança de postura da sociedade diante desse problema.
A campanha conta com o apoio de nomes importantes do futebol brasileiro. Entre eles estão as pioneiras Fanta e Pretinha, símbolos da história do futebol feminino, além de ídolos do futebol masculino como Raí e Cafu, além do treinador Arthur Elias, que se unem à causa para fortalecer a mensagem de responsabilidade coletiva.
O feminicídio é a forma mais extrema de violência contra a mulher, caracterizado pelo homicídio cometido por razões da condição de sexo feminino, conforme previsto no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal. Esse crime ocorre, em geral, em contextos de violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Diante de qualquer situação de violência, denuncie. Ligue 180: a denúncia é gratuita, confidencial e pode salvar vidas.
Brasil entra em campo em amistoso
A Seleção Brasileira Feminina entra em campo às 18h30, horário de Brasília, contra a Venezuela, no segundo amistoso internacional do Brasil nesta Data Fifa. A partida acontece no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, com transmissão do Sportv.
