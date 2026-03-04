Quem deve substituir Rodrygo na Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

Com a grave lesão sofrida por Rodrygo, Carlo Ancelotti deve pensar em um substituto para o camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O jogador do Real Madrid foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará afastado dos gramados por muitos meses.

O Lance! analisa os nomes que devem substituir Rodrygo na Copa do Mundo e representar a camisa da Seleção Brasileira nos Estados Unidos. A lista leva em conta atletas que foram convocados por Ancelotti em ocasiões anteriores ou que já estiveram na pré-lista do comandante.

Favoritos para assumir lugar de Rodrygo na Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Neymar - Camisa 10 da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022, Neymar é um dos nomes mais discutidos para substituir Rodrygo com a Amarelinha. O jogador é visto como a peça mais "diferente" em termos de qualidade técnica, impõe respeito por conta do que já fez nos gramados da Europa, tem experiência na competição e apelo popular.

Livre de lesão, Neymar talvez seja o atleta com a maior capacidade de definir e decidir jogos sozinho com a camisa da Seleção Brasileira, como demonstrou no Mundial de 2022, em que marcou gols nos dois jogos do mata-mata apesar da precoce eliminação nas quartas de final para a Croácia.. Além disso, o meia-atacante é o jogador que mais vezes balançou as redes com a Amarelinha (79 gols).

Aos 34 anos, o atleta do Santos vive a expectativa de disputar sua última Copa do Mundo e voltar a vestir a Amarelinha pela primeira vez desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por um longo período.

Neymar em Santos x Vasco (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/GazetaPress)

Endrick - Pouco utilizado por Ancelotti no período em que foi treinado pelo italiano no Real Madrid, Endrick encontrou sua melhor fase na Europa no Lyon. Na equipe merengue, o atacante atuou em 37 partidas, mas apenas oito como titular e tendo participado de pouco mais de 800 minutos em 2024/2025.

Um dos pontos que joga a seu favor é a questão da versatilidade, uma vez que pode atuar como um centroavante, mas também pelo lado direito do campo, como vem mostrando no Lyon. É um nome que também possui apelo popular por conta do que fez com a camisa do Palmeiras, mas também por ter surgido como uma das grandes joias produzidas no país nos últimos anos.

Endrick celebra gol marcado pelo Lyon sobre o Laval, na Copa da França (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Rayan - A joia formada no Vasco chegou chegando no Bournemouth, da Inglaterra. Em seus três primeiros jogos com a camisa do clube do sul da Inglaterra, o jovem de 19 anos marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Com poucos dias, Rayan se tornou titular rapidamente, tendo iniciado os últimos cinco jogos sob comando de Iraola.

Além da fase atual no Bournemouth, Rayan também foi o grande destaque do Vasco na última temporada e um dos principais personagens por levar o Cruz-Maltino à final da Copa do Brasil. Em 2025, o camisa 37 marcou 20 gols, inclusive na semifinal da segunda competição mais importante do país no clássico contra o Fluminense.

Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

Quem corre por fora na briga por vaga na Copa do Mundo

Richarlison - O atacante foi chamado em todas as listas da Seleção Brasileira de Ancelotti, uma vez que a dupla se conhece desde os tempos do Everton, na Inglaterra. O centroavante se lesionou em janeiro, mas está recuperado desde o fim de feveiro e já balançou as redes na derrota do Tottenham para o Fulham, no domingo (1º).

Luiz Henrique - Chamado por Ancelotti nas últimas três listas da Seleção Brasileira, Luiz Henrique é uma espécie de 12º jogador do italiano, mas não faz grande temporada no Zenit. Em 21 partidas, o ex-jogador do Botafogo tem três gols e acumula três assistências.

Vitor Roque - O centroavante do Palmeiras foi convocado para os últimos dois amistosos da Seleção Brasileira e atuou por 45 minutos. O jovem de 21 anos também possui o apelo popular, além de ter um bom início no Brasileirão, onde marcou três gols em quatro partidas. Na temporada passada, o jogador já tinha tido um impacto positivo na equipe de Abel Ferreira e foi uma das peças mais regulares do elenco.

Igor Jesus - Convocado uma vez por Ancelotti, Igor Jesus é o artilheiro da Europa League, mas sofre em sua adaptação na Premier League, em que tem apenas dois gols. O centroavante corre por fora em relação aos concorrentes favoritos até mesmo pela função no campo.

Kaio Jorge - Artilheiro do último Brasileirão, Kaio Jorge recebeu oportunidade foi convocado para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, mas está longe de viver sua melhor fase com Tite. Em quatro jogos no Campeonato Brasileiro, o centroavante tem apenas um gol e sai atrás de outros concorrentes na briga por uma vaga na Copa do Mundo.

Antony - Convocado na primeira lista de Ancelotti na Seleção Brasileira, Antony não retornou ao time nas últimas seis partidas, mas vive uma de suas melhores temporadas da vida no Betis. Em 2025/2026, o ponta soma 11 gols e nove assistências.

Jogadores que buscam vaga de Rodrygo na Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Arte: NotebookLM)

Gabriel Jesus - O centroavante do Arsenal se recuperava de uma grave lesão no joelho quando Ancelotti assumiu a Seleção Brasileira. Com isso, o atleta nunca foi convocado pelo italiano e não retomou a titularidade nos Gunners, que atualmente pertence a Gyokeres. Ainda assim, o atacante soma cinco gols e uma assistência em 18 partidas disputadas na temporada e é uma peça importante no elenco de Arteta.

Igor Thiago - Sensação da Premier League, Igor Thiago é o vice-artilheiro do Campeonato Inglês com 18 gols marcados e atrás apenas de Erling Haaland. O jogador de 24 anos é o brasileiro com mais gols em uma única edição da competição, mas também nunca foi experimentado por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira.

