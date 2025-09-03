Confiança e Bahia fazem final inédita na Copa do Nordeste
Equipes começam a decidir o título nesta quarta, no Batistão
- Matéria
- Mais Notícias
Confiança e Bahia começam a escrever mais um capítulo histórico na Copa do Nordeste a partir das 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Batistão, em Aracaju, quando se enfrentam para uma final inédita na competição. Enquanto o Tricolor busca o pentacampeonato para se isolar como maior campeão, o Dragão quer levantar a Orelhuda pela primeira vez.
Relacionadas
- Copa do Nordeste
Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Bahia contra o Confiança
Copa do Nordeste03/09/2025
- Onde Assistir
Confiança x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Nordeste
Onde Assistir02/09/2025
- Lancepédia
Primeiro jogo oficial do Bahia; veja adversário, ano e placar
Lancepédia02/09/2025
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
A segunda partida será disputada às 17h30 deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, já que o Bahia fez a melhor campanha geral do torneio.
Com a vaga na final garantida, Confiança e Bahia já têm garantido mais R$ 1,4 milhão em premiação. O campeão leva R$ 2,2 milhões.
Confiança já fez história
Essa não só é a primeira final do Confiança na Copa do Nordeste, mas também representa a melhor campanha um time sergipano neste formato da competição. Depois de ficar na quarta posição do Grupo B, com 11 pontos, e passar por Vitória e CSA nas quartas e semifinais, respectivamente, o Dragão superou sua própria campanha de 2020, quando caiu nas semifinais. Só o Sergipe tinha conseguido tal façanha ao cair nesta mesma fase em 2000, em confronto contra o Vitória.
Vale destacar que o único time do estado com um título regional é o Itabaiana, que venceu a Copa do Nordeste de 1971, quando o torneio era muito diferente do atual e servia como uma seletiva para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.
Em ascensão na temporada e sem levar gol há cinco jogos, o time de Luizinho Vieira encara um adversário teoricamente muito mais forte e tenta repetir o feito da fase de grupos para ganhar do Bahia em Aracaju e seguir em busca de um título histórico para o futebol sergipano.
Bahia em busca do penta
Enquanto o Confiança pode fazer história com seu primeiro título, o Bahia vai para sua décima decisão com o objetivo de marcar o nome do clube na competição como maior campeão do atual formato da Copa do Nordeste. Tanto o Tricolor quanto o Vitória, seu maior rival, estão empatados com quatro taças cada um.
A última vez que o Bahia levantou a Orelhuda foi em 2021, quando bateu o Ceará no pênaltis na grande final, disputada no Castelão. Empolgado com boas campanhas no Brasileirão e na Copa do Brasil, o time de Rogério Ceni ostenta a melhor campanha da Copa do Nordeste e quer manter os bons números para comemorar diante da torcida, no próximo sábado.
— A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe o tamanho do Bahia, o tamanho do Bahia nessa competição, então a gente tem que entrar encarando isso de frente, mas sabendo que o adversário chegou nessa final com grande mérito, deixando equipes grandes para trás, então temos que entrar atentos desde o primeiro minuto, levar muito a sério, porque é um título importante, o título que a torcida quer, que todos nós queremos e vai ser muito importante para nossa carreira — destacou o lateral Gilberto em entrevista na última terça.
Maiores campeões e finalistas do Nordestão
Além de maior campeão da Lampions, o Bahia também é o maior finalista, com nove decisões já disputadas desde 1994, ano de estreia do torneio. O Tricolor é seguido por Vitória e Sport, que têm sete finais cada um.
Dez finais – Bahia (4 títulos);
Sete finais – Vitória (4 títulos) e Sport (3 títulos);
Cinco finais – Ceará (2 títulos);
Três finais - Fortaleza (3 títulos);
Duas finais – CRB (0) e Campinense (1 título);
Uma final – América-RN (1 título), Santa Cruz (1 título), Sampaio Corrêa (1 título), Fluminense de Feira (0), ABC (0), ASA (0), Botafogo-PB (0) e Confiança (0).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias