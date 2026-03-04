A estreia de Maiara pela Seleção Brasileira terminou de forma precoce no amistoso contra a Venezuela, em Toluca, nesta quarta-feira. A meio-campista, convocada por Arthur Elias e atuando pela primeira vez no time principal, recebeu o segundo cartão amarelo aos 32 minutos do primeiro tempo e foi expulsa, deixando a equipe com uma jogadora a menos.

continua após a publicidade

A jovem de 21 anos, revelada em Santa Catarina, com passagens por Chapecoense, Internacional, Sporting (Portugal) e Angel City (EUA), e foi convocada pela primeira vez nesta Data Fifa.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foi a expulsão de Maiara, jogadora da Seleção

A expulsão de Maiara aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo e mudou completamente a dinâmica da partida para o Brasil. A meio-campista recebeu o segundo cartão amarelo após cometer falta em Gaby García, deixando o time com uma jogadora a menos.

continua após a publicidade

O lance gerou grande impacto emocional na jovem atleta, que saiu do campo chorando e precisou do apoio da comissão técnica para se recompor. Até aquele momento, o Brasil já enfrentava dificuldades para criar jogadas ofensivas.

+ Aposte na Seleção Brasileira Feminina

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

O contexto do jogo contribuiu para a tensão em torno da expulsão. Com a equipe montada em um esquema 3-5-2 e lutando para conter os avanços da Seleção Venezuelana, a presença de Maiara no meio-campo era fundamental para dar equilíbrio defensivo e apoiar as alas.

Sua saída abriu espaço para a Venezuela explorar e, poucos minutos depois, Romero marcou um golaço de fora da área, aproveitando a desorganização brasileira. A expulsão expôs a vulnerabilidade do time e colocou a Seleção em uma situação de pressão.

➡️ Brasil defende invencibilidade contra a Venezuela e Arthur Elias alerta: 'Manter a consistência'