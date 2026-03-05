A atuação do Brasil nesta quarta-feira entra para a lista de tardes que não deveriam acontecer do jeito que aconteceram. Derrota por 2 a 1 para a Venezuela, a primeira da história do confronto, em um amistoso que já nasceu esvaziado e terminou incômodo. Não apenas pelo resultado, mas por todo o contexto que o cercou.

O Brasil enfrentou a Venezuela em um Centro de Treinamento, o da Federação Mexicana, em Toluca, com estrutura muito aquém do que se espera de uma Data Fifa. A transmissão teve imagens de qualidade ruim, o jogo foi interrompido por raios e chuva forte, e o cenário destoou completamente do padrão visto contra a Costa Rica e do que será apresentado diante do México, no Estádio Ciudad de los Deportes. Para uma seleção que compete em alto nível, o ambiente contou contra.

Dentro de campo, o time de Arthur Elias também não ajudou. Todo modificado, com uma linha de três que as peças não se encaixaram, o Brasil viu a Venezuela ser melhor em campo. Faltou agressividade pelos lados, criatividade por dentro e sobrou dificuldade na saída de bola diante da pressão venezuelana. A expulsão de Maiara, ainda no primeiro tempo, escancarou a instabilidade emocional e tática da equipe.

O golaço de Romero, antes do intervalo, premiou a atuação ruim. No início da etapa final, Higuera ampliou. Com uma a menos, a Seleção se viu pela primeira vez atrás no histórico do confronto e sem respostas claras. As mudanças promoveram alguma energia, mas não resolveram o problema.

Só nos minutos finais, depois da longa paralisação por questões climáticas, o Brasil esboçou reação. Jaque diminuiu, Brena entrou bem, e a equipe finalmente ocupou o campo ofensivo com mais intenção. Foi pouco para evitar a derrota, mas suficiente para gerar um sopro de empolgação ao torcedor que persistiu em assistir, mesmo diante da precariedade do espetáculo.

Perder faz parte do processo. Perder pela primeira vez para a Venezuela também pode ser encarado como parte da evolução do futebol sul-americano. O que não pode se repetir é a soma de desorganização fora de campo com apatia dentro dele. Em ano de afirmação e ajustes, a Seleção precisa de testes que acrescentem. Em Toluca, ficou a sensação de que quase nada se aproveitou.