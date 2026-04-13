Filipe Luís analisa chances do Brasil na Copa do Mundo e revela conversa com Ancelotti

Filipe Luís, ídolo e ex-técnico do Flamengo, analisou as chances da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Palestrante no Seminário do Futebol da Conmebol nesta segunda-feira (13), em Assunção, no Paraguai, o treinador afirmou que o Brasil segue sendo um dos favoritos ao título mundial, apesar da desconfiança de parte da crítica e do público. Além disso, apontou Raphinha e Vini Jr, astros de Barcelona e Real Madrid, respectivamente, como dois dos melhores jogadores do mundo.

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— É muito difícil prever porque ainda faltam dois meses até a Copa do Mundo, e muitas coisas podem acontecer: lesões, mudanças de jogadores ou treinadores… O que eu vejo é que o futebol brasileiro, por exemplo, está em um momento onde as pessoas não acreditam que o Brasil possa ganhar. Mas, se formos listar os cinco melhores jogadores do mundo hoje, temos dois: Raphinha e Vini. Então o Brasil, por pior que esteja, sempre será um dos favoritos — declarou o treinador.

— Sobre a Argentina, é sempre muito difícil ganhar logo após já ter sido campeão, mas eles também têm uma seleção incrível. E a Copa é muito curta: uma noite boa ou uma noite ruim pode te eliminar, ou te fazer alcançar a glória. Por isso, é tão difícil de prever. O que eu noto é que as seleções, ao nível tático, estão muito bem trabalhadas, quase todas, e essa é a grande diferença. Eu joguei três Copas América, uma Copa do Mundo e muitos amistosos pela Seleção. A diferença de uma Copa para o resto é muito, muito grande. Porque ali você está vivendo o que sempre sonhou a vida inteira, então aquele nível extra de competitividade e de concentração em todo mundo, o fato de estar jogando pela sua pátria… na Copa do Mundo isso transparece, e é isso que faz desse torneio tão especial — completou.

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Questionado sobre Carlo Ancelotti no comando técnico da Seleção, Filipe Luís afirmou que a chegada do italiano foi "a melhor coisa que aconteceu". O ex-lateral-esquerdo elogiou o treinador do Brasil e revelou conversa entre os dois. Além disso, disse não enxergar um técnico no mercado brasileiro com o respaldo do ex-Real Madrid.

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— Eu acredito firmemente que a melhor coisa que nos aconteceu foi a vinda do Carlo Ancelotti. Isso não garante que vamos ganhar nada, mas a melhor coisa que o presidente fez naquele momento foi trazê-lo. Era um momento em que precisávamos de uma figura de peso, que tivesse respaldo suficiente para tomar suas decisões e que as pessoas respeitassem. O Brasil passa por um processo de muitos anos de desconfiança com a Seleção por não ganhar a Copa. A vinda do Ancelotti nos traz estabilidade na Seleção e, dentro da própria CBF, as coisas agora estão muito mais saudáveis, muito mais estáveis. Ele costuma ligar para os treinadores, eu mesmo passei uma tarde inteira conversando com ele, é uma pessoa super aberta — analisou Filipe.

— Além disso, ele é o maior campeão da história da Champions; ou seja, ele chega com o currículo na mão e temos que ouvi-lo. Temos um "monstro" hoje à frente da nossa Seleção, alguém que tem o respeito de todo mundo: da imprensa, dos jogadores, de todos. E, hoje em dia, entre os treinadores locais, acho que não temos ninguém que venha com esse nível de respaldo. Por isso, acredito que ele chega no momento ideal para o Brasil se reestruturar, sem contar que ele é uma excelente pessoa e merece todo o sucesso — completou