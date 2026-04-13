Após vitória do Cruzeiro, Gerson avalia possível convocação para a Copa do Mundo
O meio-campista foi destaque na vitória do Cruzeiro
- Matéria
- Mais Notícias
Melhor jogador da vitória do Cruzeiro por 2 a 1, de virada, contra o Red Bull Bragantino, Gerson foi direto ao falar sobre a possibilidade de ser convocado para a Copa do Mundo.
Atitude de Artur Jorge com craque do Cruzeiro repercute: ‘Técnico de verdade’
Fora de Campo
ANÁLISE: Cruzeiro amadurece com Artur Jorge e mostra que poder de reação será o trunfo para virar a chave
Cruzeiro
Fagner exalta amadurecimento e vê Cruzeiro ‘cascudo’ após virada sobre o Bragantino
Cruzeiro
Na zona mista, o camisa 11 do Cruzeiro foi questionado sobre as expectativas de ser chamado por Carlo Ancelotti e destacou que, mesmo se não for para os Estados Unidos, estará na torcida.
– A esperança é a última que morre. Para estar na Seleção tenho que estar bem no clube. Jogo após jogo, treino após treino. Estou com a cabeça tranquila, pensando no Cruzeiro. Se for da vontade de Deus, estarei lá. Se não for também, estarei na torcida, sou brasileiro, estarei na torcida por muitos amigos – avaliou Gerson após a vitória do Cruzeiro.
Em sua carreira, além de 11 aparições pelas seleções de base, Gerson acumula 14 partidas com a camisa da Seleção Brasileira, com um gol marcado.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Cruzeiro x Red Bull Bragantino
O Cruzeiro venceu sua segunda partida seguida dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (12). A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão.
Com o resultado, a Raposa saltou para a 17ª posição, com 10 pontos somados. Enquanto isso, o Massa Bruta caiu para a nona colocação, com 14 pontos.
Agora, o Cruzeiro foca suas atenções na Libertadores. O Cabuloso enfrenta a Universidad Católica na quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Mineirão. Enquanto isso, o Bragantino recebe o Blooming na quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias