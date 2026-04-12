Pedro mantém esperança de Copa do Mundo após gols pelo Flamengo: 'Até o último dia'

Pedro foi o destaque da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fluminense neste domingo (12), no Maracanã, em clássico válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O atacante fez os dois gols rubro-negros e decidiu a partida. A grande atuação contou com os olhares atentos de membros da comissão técnica da Seleção Brasileira.

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O coordenador técnico Juan e o preparador físico Cristiano Nunes estiveram presentes no estádio e acompanharam de perto o desempenho do camisa 9. Em entrevista após a partida, Pedro afirmou que mantém as esperanças de ser convocado para disputar a Copa do Mundo. O centroavante não é chamado desde junho de 2023, mas já foi citado por Carlo Ancelotti como opção para o ataque.

— Foi uma partida muito boa, individualmente e coletivamente. O Flamengo suportou muito bem os 90 minutos. Depois do segundo gol, a gente abaixou um pouco, que é algo que realmente não pode acontecer. Mas o contexto do jogo foi muito bom. Sobre a Seleção, claro que tenho expectativa de estar lá, mas não trabalho pensando lá. Penso no Flamengo em primeiro lugar, porque eu indo bem, as portas vão se abrir, se Deus quiser. Vou continuar crendo até o último dia, a convocação está o próxima. Esperança sempre vai ter — declarou.

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Com os dois marcados neste domingo (12), Pedro chegou a 163 gols com a camisa do Flamengo e se isolou como o maior artilheiro do clube no século e sexto maior da história. O atacante celebrou as marcas alcançadas.

— Deus faz coisas que eu nem imaginava na minha vida. Hoje foi prova disso, porque é um clássico muito importante, bati alguns recordes hoje… Eu não penso no recorde, mas penso no dia a dia, as coisas acontecem naturalmente. (...) Desde que cheguei aqui no Flamengo, as coisas aconteceram de maneira muito natural, conquistando meu espaço, crescendo, evoluindo. Em todos os aspectos, eu fico feliz por cada marca que eu atinjo aqui pelo Flamengo. É um sonho que eu realizo a cada dia estar aqui vestindo a camisa do Flamengo e espero poder conquistar ainda mais — disse o camisa 9.

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O Flamengo volta a campo para encarar o Independiente Medellín, da Colômbia, na próxima quinta-feira (16), também no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.

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Pedro comemora gol pelo Flamengo diante do Fluminense no Maracanã (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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