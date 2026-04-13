Da Barreira à Seleção: como Rayan transformou um talento precoce em realidade

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Destaque do Vasco na temporada passada, Rayan voltou a chamar atenção na Inglaterra neste fim de semana. Atuando pelo Bournemouth, o atacante revelado em São Januário foi um dos principais nomes da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal, no último sábado (11), pela Premier League, e recebeu elogios da imprensa britânica.

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A convocação de Rayan para a Seleção Brasileira na última Data Fifa marcou o ponto mais alto, até aqui, de uma trajetória construída desde muito cedo dentro do Vasco. Aos 19 anos, o atacante revelado em São Januário viveu a expectativa de estrear com a camisa amarelinha em meio à reta final de preparação para a Copa do Mundo. E foi o que aconteceu no fim do confronto contra a Croácia, em Orlando.

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O momento atual é resultado de um longo processo, iniciado ainda na infância, em campos reduzidos, com bola adaptada e longe dos holofotes do futebol profissional. O Lance! encontrou algumas relíquias da juventude da reveleção vascaína.

Formação na Barreira e os números fora da curva

Nascido e criado na Barreira do Vasco, Rayan construiu uma trajetória diretamente ligada ao clube. Antes mesmo de chegar ao profissional, já chamava atenção pelos números.

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Ainda nas categorias de base, dividindo-se entre futsal e campo, ultrapassou a marca de 100 gols em uma única temporada. Ao todo, segundo dados do clube, são mais de 280 gols na base, com artilharias acumuladas ano após ano.

Entre os principais números:

2014 (futsal): 8 gols na Talents Cup sub-08 (artilheiro)

2015: 23 gols no Carioca de futsal e 27 no Estadual

2016: 51 gols no Carioca e 29 no Estadual de futsal

2017: 17 gols na Copa Dente de Leite (artilheiro), além de títulos e artilharias em outras competições

Rayan em 2017: Campeão pelo Vasco e artilheiro do campeonato (Foto: Reprodução/Acervo)

A formação começou cedo, mas não diretamente no Vasco. Como relembra Valkmar, pai do jogador, o início foi simples e observado de perto.

— Ele começou no futsal na escolinha do meu cunhado. Eu trabalhava e não conseguia acompanhar muito, mas as pessoas falavam que ele tinha talento. Um treinador do Vasco viu e fez o convite — contou.

A partir dali, Rayan passou a integrar a base cruz-maltina e rapidamente começou a atuar em categorias acima da idade.

Goleada do Vasco com 4 gols do Rayan:

O papel dos torneios de base na formação

A ascensão de Rayan passa diretamente por um modelo de formação que se consolidou no Rio de Janeiro a partir dos anos 2000.

Criada em 2002, a Copa Dente de Leite surgiu com o objetivo de integrar crianças ao futebol de campo ainda cedo, facilitando a transição do futsal, algo que, até então, acontecia mais tardiamente.

— O objetivo principal era proporcionar a prática do esporte e dar oportunidade para a criança fazer essa transição. Antes, isso acontecia com 12, 13 anos. Hoje começa aos seis — explicou Marcelo Pires.

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O torneio foi pioneiro ao adaptar elementos do jogo, como campo reduzido, balizas menores e bolas adequadas à idade. A proposta não era apenas competitiva, mas de formação.

Com o passar dos anos, competições como a do Dente de Leite revelaram nomes como Philippe Coutinho, Thiago Alcântara e outros atletas que chegaram ao cenário internacional.

Rayan durante clássico contra o Fluminense no sub-11 (Foto: Reprodução/Acervo)

2017: O ano da "virada de chave"

Em 2017, na Copa Dente de Leite, o atacante foi artilheiro com 17 gols em sete jogos e eleito o principal nome da competição. Mais do que os números, o desempenho chamou atenção de quem acompanhava de perto, inclusive nas transmissões ao vivo, que começavam a ganhar espaço naquele período.

— Foi um ano histórico para a gente, porque começamos a transmitir os jogos ao vivo. E o Rayan nos premiou com grandes atuações, muitos gols. A gente já falava nas transmissões que ele poderia ser jogador de seleção — relembrou Marcelo.

O desempenho não foi pontual. Segundo o organizador, o atacante manteve regularidade em diferentes torneios.

— Ele sobrava em campo, sempre artilheiro. Foi destaque em todos os torneios que disputou com a gente. Era tímido nas entrevistas, mas dentro de campo tinha personalidade, chute forte, muita arrancada — completou.

Vasco campeão com destaque do camisa 10:

O DNA de campeão e o suporte familiar

Se o desempenho dentro de campo colocava Rayan em evidência, fora dele havia um acompanhamento constante.

Valkmar, que atuou pelo Vasco entre 1995 e 2000 e fez parte de uma das gerações mais vitoriosas do clube, assumiu papel direto na formação do filho. A experiência como jogador influenciou na condução da carreira desde cedo.

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— O importante é ter objetivo, dedicação e humildade. Sempre falei para ele buscar o espaço dele sem passar por cima de ninguém — destacou.

Mesmo com destaque precoce, Rayan seguiu uma evolução gradual, conciliando o futebol com uma infância ainda presente na Barreira, entre jogos na rua e rotina longe da mídia.

Rayan e Valkmar nas categorias de base do Vasco (Foto: Arquivo Pessoal)

Protagonismo sob o comando de Diniz

O salto definitivo aconteceu em 2025, já no elenco principal do Vasco da Gama. Com a chegada de Fernando Diniz, Rayan ganhou espaço e passou a ser peça central no time. Desde a estreia do treinador, tornou-se o jogador com mais gols na equipe no período.

O momento mais emblemático veio na semifinal da Copa do Brasil, quando marcou gol no primeiro jogo, e converteu o pênalti no confronto contra o Fluminense, colocando o Vasco na final.

Na mesma temporada, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, consolidando a transição de promessa para realidade.

O legado do "Dente de Leite"

Rebatizado como Campeonato Carioca Dente de Leite, o torneio que revelou Rayan segue ativo e atualizado.

Hoje, a competição é disputada por crianças de seis a oito anos, com participação dos principais clubes do Rio, sendo eles Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, com regras pensadas para garantir desenvolvimento e inclusão.

— A gente adaptou campo, baliza, bola e até o tempo de jogo. São três tempos de oito minutos, em formato festival. No primeiro joga um time, no segundo os reservas e no terceiro todo mundo participa — detalhou Marcelo.

A lógica é garantir que todas as crianças joguem, ensinando rotação, tempo e espaço para desenvolverem.

— O objetivo é que todo mundo tenha oportunidade. A criança já sai de casa sabendo que vai entrar em campo, nem que seja por um tempo — completou.

Além disso, o torneio integra o calendário dos clubes e mantém estrutura que inclui transmissões, acompanhamento e investimento na formação.

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