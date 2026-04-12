A joia do Cruzeiro foi a responsável por garantir a vitória da Seleção Brasileira Sub-17 neste domingo (12). O meia Eduardo Pape marcou o gol do triunfo do Brasil por 1 a 0 sobre a Venezuela, pela última rodada da fase de grupos do Sul-Americano da categoria, disputado no Paraguai.

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O resultado confirmou a campanha perfeita do Brasil sub-17, que encerrou a primeira fase com 12 pontos e 100% de aproveitamento. A equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci já havia superado Bolívia, Peru e Argentina ao longo da competição, mostrando superioridade técnica e ofensiva no Grupo B.

O gol decisivo saiu ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, Pape sofreu pênalti dentro da área após ser derrubado pela marcação adversária. O próprio camisa 8 assumiu a responsabilidade, bateu com firmeza no canto e garantiu o triunfo brasileiro, mantendo a invencibilidade no torneio.

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Com a vitória, o Brasil agora aguarda a definição do Grupo A para conhecer o adversário na semifinal. A competição, realizada no Paraguai entre os dias 3 e 19 de abril, reúne as principais seleções sul-americanas da categoria e serve como classificatória para o Mundial Sub-17.

Joia do Cruzeiro é uma das revelações do sub-17

Destaque da partida, Eduardo Pape reforça o status de uma das principais promessas da nova geração. Meio-campista das categorias de base do Cruzeiro, o jovem ganhou projeção nacional após boa participação na Copinha de 2026, quando disputou oito jogos e marcou dois gols. O desempenho acelerou sua valorização no clube mineiro, que renovou seu contrato até janeiro de 2029.

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Convocado com frequência para a Seleção Sub-17, Pape vem aproveitando as oportunidades e se firmando como peça importante no elenco.

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