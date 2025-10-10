Rodrygo destaca recado de Ancelotti na vitória do Brasil: ‘Sabíamos disso’

O atacante Rodrygo admitiu que Carlo Ancelotti queria mais produtividade ofensiva nos amistosos da Seleção. No primeiro compromisso da Data Fifa, o Brasil não decepcionou: 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, no Seul World Cup Stadium, na Coreia do Sul.

O Brasil abriu o placar ainda no primeiro tempo: Estêvão, aos 12 minutos, recebeu passe de Bruno Guimarães, e Rodrygo, aos 41, contou com assistência de Casemiro. No segundo tempo, a Coreia do Sul tentou reagir, mas dois erros defensivos resultaram em mais gols: Estêvão ampliou aos dois minutos, Rodrygo marcou novamente com passe de Vini Jr. O próprio camisa 7 fechou a goleada em 5 a 0.

— Foi o que ele deixou de mensagem pra gente antes do jogo, e acho que sabíamos disso também. É sempre importante primeiro você deixar uma defesa sólida, onde todo mundo defende, todo mundo ajuda, e aos poucos o ataque começa a funcionar. E foi isso que aconteceu hoje. Estou muito feliz pela vitória, pelo meu desempenho individual também. Agora é seguir assim — disse o atacante em entrevista ao Sportv.

A partida marcou o retorno de Rodrygo à Seleção Brasileira. Camisa 10, ele é o artilheiro do ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Em 22 partidas, todas como titular, o atacante marcou oito gols, com média de um gol a cada 221 minutos, além de 1,2 passes decisivos e 2,3 finalizações por jogo, sendo uma delas no alvo. Rodrygo também acerta 1,2 dribles por partida, tem 49% de aproveitamento nos duelos e sofre em média 1,7 falta por jogo.

— Sim, sem dúvida, estou muito feliz de estar de volta. Passei um tempo longe da Seleção, estava com muita saudade. Eu tinha na cabeça de levar esses dois amistosos como final de Copa do Mundo, e foi o que eu tentei fazer hoje. Graças a Deus deu tudo certo. Estou feliz com os gols, com o desempenho. Acho que mais feliz do que os gols é o desempenho da equipe, ver que está evoluindo, crescendo. Estamos num ótimo caminho para a Copa do Mundo — finalizou.

No geral, Rodrygo disputou 34 jogos pela Seleção Brasileira, sendo 23 como titular, marcou nove gols e deu duas assistências, participando de um gol a cada 190 minutos. O atacante também apresenta média de 1,0 passe decisivo e 2,0 finalizações por jogo, com 0,9 delas no alvo, além de 1,0 drible certo por partida e 46% de aproveitamento nos duelos. Ele sofre em média 1,4 faltas por jogo.

Brasil venceu por 5 a 0 (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

O que vem pela frente

Depois de golear a Coreia do Sul, o Brasil agora inicia a preparação para o segundo amistoso do giro pela Ásia. Na próxima terça-feira (14), o time de Carlo Ancelotti joga em Tóquio diante do Japão, a partir das 7h30 (de Brasília).