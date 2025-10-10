Europeus reagem a lance de Estêvão na Seleção Brasileira: ‘Deixa claro’

O primeiro gol de Estêvão pela Seleção Brasileira, na manhã desta sexta-feira (10), viralizou muito nas redes sociais europeias. O jovem de apenas 18 anos abriu o placar no duelo do Brasil contra a Coreia do Sul, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo.

Depois de receber um passe espetacular de Bruno Guimarães, Estêvão chutou de primeira e abriu o placar para a Seleção Brasileira no estádio Copa do Mundo de Seul. Ele foi um dos destaques da goleada por 5 a 0 com dois gols.

Assim que o primeiro gol de Estêvão pela Seleção Brasileira saiu, centenas de europeus começaram a se manifestar nas redes sociais, principalmente na Inglaterra. O bom começo no Chelsea chamou muita atenção no Velho Continente, e o nome do jovem está em evidência. Veja abaixo.

Estevão comemora seu gol no jogo da Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Veja gol de Estêvão pela Seleção Brasileira e reação europeia

Tradução: Esse gol de Estêvão pela Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul deixa claro como ele é bom no posicionamento, estando no momento certo na hora certa.

Tradução: A jogada do Estêvão para correr atrás na área é perigosa. É como um ninja.

Tradução: A nova super estrela do Brazil está aqui. Apenas 18 anos.

Tradução: Já que Yamal vai levar o querido, Estêvão não recebe 4G/A pelo clube e pela seleção. Ele é o jovem talento mais promissor do mundo atualmente.

Como foi o jogo

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo para a Seleção Brasileira.

O Brasil entrou em campo com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estêvão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção Brasileira.

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol da Seleção Brasileira.