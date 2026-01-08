Com o apoio de Neymar na arena, a Seleção Brasileira venceu, nesta quinta-feira (8), o Catar por 7 a 6, pela segunda rodada da Kings World Cup, a Copa do Mundo da Kings League. Todo o torneio está sendo disputado na Trident Arena, em Guarulhos-SP, com exceção da final que será realizada no Allianz Park.

O duelo de hoje manteve viva a esperança do Brasil em continuar na Copa do Mundo, já que havia perdido na primeira rodada para a Espanha por 7 a 3. O destaque desta quinta-feira foi o pênalti do Presidente, convertido pelo pentacampeão mundial, Káká.

Neymar na Kings League:

O craque do Peixe não é só um admirador e torcedor da Kings League, competição criada por seu ex-companheiro de Barcelona Gerard Piqué. Neymar também é um dos presidentes da Fúria, equipe que disputa a liga brasileira da modalidade. O camisa 10 do Santos acompanhou a partida das cabines de transmissão, ao lado de Káká e outros amigos. Vitor Roque, atacante do Palmeiras, também esteve presente, e assisti ao jogo dos camarotes.

Neymar, vendo a Seleção Brasileira de Kings League. (Foto: Lucas Cremonese/Lance!)

Próxima partida do Brasil na Kings League

O próximo jogo da Seleção Brasileira de Kings League será neste sábado (10), contra o Peru. Para se classificar para a próxima fase da competição, o Brasil precisa vencer a partida.