Com Ancelotti citado, ídolos do United debatem sobre novo treinador

O Manchester United vive mais um período de incerteza após a demissão de Ruben Amorim no último dia 5 de janeiro, apenas 14 meses após sua chegada. Enquanto a diretoria define quem será o interino para o restante da temporada — com Ole Gunnar Solskjær e Michael Carrick no topo da lista —, os ídolos do clube e comentaristas da Sky Sports, Roy Keane e Gary Neville, apresentaram visões distintas sobre quem deve ser o sucessor permanente no verão europeu.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Roy Keane surpreendeu ao apontar Eddie Howe, atual técnico do Newcastle United, como o nome ideal. Para o ex-capitão, o United precisa de um perfil mais equilibrado no banco de reservas, destacando a vasta bagagem de Howe no futebol inglês e sua capacidade de entregar resultados sob pressão, como demonstrado ao levar os Magpies à Champions League e à conquista de um troféu recente.

continua após a publicidade

– Eu escolheria o Eddie Howe. Gosto dele e do que ele fez. Ele treinou muitos jogos e, quando suas equipes estão em boa forma, jogam um bom futebol. Ele já disputou 700 ou 800 jogos, ainda é jovem e adoro a sua calma. Talvez o Manchester United precise um pouco disso. Vimos que gostamos de pessoas com emoção, mas ele tem essa tranquilidade – afirmou Roy Keane.

Eddie Howe foi campeão da Copa da Liga Inglesa com o Newcastle (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Gary Neville exige nomes de "elite" para o cargo

Por outro lado, Gary Neville acredita que o clube não pode mais se dar ao luxo de apostar em projetos e deve focar em treinadores com currículos incontestáveis. Para ele, a espera de quatro ou cinco meses com um interino só se justifica se for para garantir a contratação de técnicos do calibre de Thomas Tuchel ou Carlo Ancelotti, que já provaram sucesso na Premier League e na elite europeia.

continua após a publicidade

– Eles deveriam eliminar os riscos. Se conseguirem contratar um Carlo Ancelotti ou um Thomas Tuchel no final da temporada, vale a pena esperar. Conhecer o campeonato e a Champions League elimina riscos. Eles já estiveram na Inglaterra, ganharam títulos e treinaram grandes jogadores. Não vão se assustar com a pressão. Se você pensar nesses critérios, eles apontam apenas para duas ou três pessoas – argumentou Gary Neville.

Carlo Ancelotti antes do amistoso entre Brasil e Tunísia (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O cenário interino e a rejeição a Fletcher

Enquanto o debate sobre o novo técnico permanente ferve, Darren Fletcher comanda a equipe de forma provisória. Apesar de ter impressionado internamente pela relação com o plantel, o empate por 2 a 2 contra o Burnley em sua estreia esfriou qualquer entusiasmo externo. Roy Keane foi enfático ao descartar o ex-volante para o cargo definitivo, embora tenha desejado sorte aos possíveis próximos interinos.

– Acho que Fletcher é o homem certo para isso em definitivo? De jeito nenhum. Mas ele vai assumir o cargo por algumas semanas. Se optarem por Ole [Gunnar Solskjaer], boa sorte para eles. Eles precisam contratar um técnico de ponta para controlar o vestiário – concluiu Keane

Darren Fletcher é o treinador interino do Manchester United (Foto: Oli SCARFF / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial