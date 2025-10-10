Paulo Henrique estreia pela Seleção; veja como foi a atuação do lateral

O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, estreou pela Seleção Brasileira nesta sexta-feira (10), na vitória sobre a Coréia do Sul por 5 a 0. O jogador entrou no segundo tempo da partida, disputada em Seul, e teve seus primeiros minutos com a camisa amarelinha, atuando por cerca de 20 minutos.

Apesar do curto tempo em campo, Paulo Henrique mostrou intensidade e participou bastante das ações da equipe. Segundo dados do Sofascore, o lateral conseguiu 2 desarmes, 1 recuperação de bola, disputou 3 duelos no chão, vencendo 2 deles, acertou 12 de 17 passes tentados e sofreu 1 drible. O que rendeu a ele uma nota de 6.6 na plataforma

Melhores momentos de Paulo Henrique em sua estreia pela Seleção

Disputa pela lateral-direita

A atuação do vascaíno marca o início de uma disputa por posição com Vitinho, do Botafogo, que começou como titular. O jogador alvinegro esteve em campo por 70 minutos e também apresentou bons números: foram 3 desarmes, 100% de aproveitamento em duelos diretos (4 pelo chão e 1 pelo alto), nenhum drible sofrido, além de 50 ações com bola e 26 passes certos em 33 tentados (aproveitamento de 79%). A plataforma Sofascore avaliou sua atuação com a nota 7.1.

A disputa entre os dois jovens laterais promete ser um dos pontos de atenção para a comissão técnica nos próximos compromissos da Seleção, que também conta com as opções de Wesley, da Roma, e Vanderson, no Monaco, que estariam entre os convocados, mas acabaram se lesionando.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (14), às 7h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Japão, em Tóquio, finalizando seus compromissos na Data Fifa.

