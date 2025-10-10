Vitinho tem bons números defensivos em goleada da Seleção; veja

Um dos destaques do Botafogo na temporada, o lateral-direito Vitinho foi titular na goleada da Seleção Brasileira pelo placar de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10), na capital Seul, em amistoso preparatório visando a Copa do Mundo de 2026. O camisa 2 não decepcionou.

Esta foi a segunda convocação de Vitinho para a Seleção comandada por Carlo Ancelotti e também o segundo jogo do defensor. Ele também esteve no 11 inicial na derrota por 1 a 0 para a Bolívia, fora de casa, pela última rodada das Eliminatórias.

Contra a Coreia, Vitinho atuou por 70 minutos. Ele deixou o gramado no segundo tempo para a entrada de Paulo Henrique, do Vasco, com boas impressões.

O camisa dois da Seleção nesta janela de Data Fifa terminou sua exibição em Seul com três desarmes, 100% de aproveitamento em duelos diretos (quatro no chaão e um pelo alto) e não foi driblado. Foram 50 ações com bola, sendo 26 passes certos de 33 tentados (79%), de acordo com dados fornecidos pela plataforma "Sofascore", que o deu a nota 7.1.

Com a participação na goleada sobre a seleção sul-coreana, Vitinho alcançou a marca de 52 jogos na temporada. Ele marcou dois gols e deu três assistências no ano vestindo a camisa do Botafogo.

Seleção em fase final de preparação

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), para mais um amistoso na Ásia. A Amarelinha irá enfrentar o Japão no Estádio de Tóquio.

Vitinho foi convocado por Carlo Ancelotti no lugar de Vanderson, do Monaco, cortado por lesão sofrida por sua equipe em duelo válido pela Liga dos Campeões. O lateral-direito, por estar à disposição da Seleção, irá desfalcar o Botafogo no clássico com o Flamengo, no dia 15, pelo Brasileirão.