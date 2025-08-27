A lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti ganhou uma novidade nesta quarta-feira. Com a lesão de Joelinton, do Newcastle, o meia Jean Lucas, um dos destaques do Bahia nesta temporada, foi chamado pela primeira vez para a seleção brasileira principal.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Essa é a primeira vez que um jogador do Bahia é convocado para a Seleção depois de 34 anos. O último foi o meia Luis Henrique, que estava no elenco durante a Copa América de 1991.

Trajetória de Jean Lucas

Com 41 jogos disputados nesta temporada e 102 com a camisa do Bahia, Jean Lucas ganhou total confiança de Rogério Ceni e tem status de insubstituível no time tricolor. Apesar de ser volante, o camisa 6 também tem funções ofensivas importantes, não à toa é o segundo maior artilheiro da história do Bahia na Libertadores com quatro gols, todos marcados neste ano. Só Charles, outro que já vestiu a amarelinha, supera esse número, com seis bolas nas redes.

continua após a publicidade

Desde a sua chegada, no início do ano passado, Jean Lucas marcou 15 gols e deu sete assistências. A melhor temporada da carreira foi justamente em 2024, quando fez 61 jogos sob o comando de Ceni, balançou as redes nove vezes e deu seis passes para gols. À época, o meia era a maior contratação do futebol nordestino, já que o Bahia pagou R$ 27 milhões para comprá-lo do Santos. A marca, porém, foi ultrapassada com a chegada do atacante uruguaio Lucho Rodríguez, por R$ 65 milhões.

Formado no Flamengo, ele estreou como profissional pelo Rubro-Negro carioca em 2018, um ano antes de chegar ao Santos. Além dos clubes brasileiros, Jean Lucas também passou por Monaco, Brest e Lyon, todos da França.

continua após a publicidade

Jean Lucas é convocado para a Seleção pela primeira vez (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

+ Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira com surpresas

Jean Lucas já vestiu a Amarelinha

O meia, inclusive, já vestiu as cores da Amarelinha quando jogou pela Seleção Olímpica em 2019. Ele entrou em campo em amistoso contra o Chile, no Pacaembu, e o Brasil venceu aquele jogo preparatório para o Pré-Olímpico por 3 a 1. Ele, no entanto, não esteve na lista final do técnico André Jardine para os Jogos.

— Realmente, tem sido um ano muito especial pra mim. Fiquei muito feliz de atingir mais essa etapa, sou grato à minha família e a Deus, por tudo que vem fazendo na minha vida. É uma sensação indescritível. Todo garoto que começa a jogar futebol tem o sonho de jogar na seleção brasileira. Comigo nunca foi diferente — disse o atleta à época, quando ainda defendia as cores do Lyon (FRA).

O Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Leia o comunicado da CBF

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (27) o jogador Jean Lucas, do Bahia, para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, os dois últimos compromissos da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Jean Lucas vai ocupar o lugar de Joelinton, do Newcastle, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Premier League.

O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi desconvocado por motivo de lesão. Neste caso, não será convocado um substituto.