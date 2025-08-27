Ancelotti encara primeiros cortes na Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira confirmou nesta quarta-feira (27) os cortes do lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, e do volante Joelinton, do Newcastle. Os dois jogadores se machucaram em jogos na segunda-feira (25), horas após serem convocados por Carlo Ancelotti para os confrontos do Brasil com Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para a vaga do volante. Ninguém será convocado para o lugar do jogador do Flamengo.

Joelinton deixou o gramado chorando aos 31 minutos do segundo tempo, quando o Newcastle perdia em casa por 2 a 1 para o Liverpool — a partida válida pela Premier League terminou com 3 a 2 para os visitantes. A lesão aconteceu após ele se chocar com um adversário.

Alex Sandro, por sua vez, foi substituído ainda no primeiro tempo na goleada do Flamengo por 8 a 0 sobre o Vitória. No dia seguinte, ele realizou exame de imagem que apontou lesão muscular na panturrilha esquerda.

Antecessor de Ancelotti, Dorival fez 23 cortes na Seleção

É a primeira vez que Ancelotti precisa fazer cortes por lesão, um problema que marcou a passagem do antecessor, Dorival Júnior, pela Seleção Brasileira. Em pouco mais de um ano como treinador do Brasil, Dorival precisou desconvocar 23 jogadores, o equivalente a uma lista inteira.

Os jogadores da Seleção começam a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, no domingo (31). No dia seguinte, o elenco começa uma série de sete treinamentos no CT. Serão três sessões até quarta-feira (3), véspera do jogo com o Chile, no Maracanã; e outras quatro a partir da sexta (5), em preparação para o jogo derradeiro nas Eliminatórias, diante da Bolívia, no dia 9, em El Alto.

Veja como ficou a convocação para os jogos com Chile e Bolívia

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alexsandro (Lille)

Caio Henrique (Monaco)

Douglas Santos (Zenit)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Jean Lucas (Bahia)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Estevão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)