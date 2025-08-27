Bahia pode ter novidades contra o Fluminense pela Copa do Brasil

O Bahia retomou os treinos e se prepara para enfrentar o Fluminense às 19h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em campo, o Tricolor pode ter retorno de lesionado e estreia de novo reforço.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A começar por Erick Pulga, que está recuperado de uma lesão na posterior da coxa e já treina normalmente com o grupo. A tendência é que ele volte ao time titular, depois de quase um mês parado, na vaga de Kayky pela ponta esquerda.

Já o goleiro João Paulo, recém-contratado junto ao Santos, também treina com o grupo e está à disposição para disputar a vaga com Ronaldo. O atacante Sanabria, por sua vez, tenta recuperar as condições de jogo depois de um tempo parado e é dúvida entre os relacionados.

continua após a publicidade

João Paulo já treina pelo Bahia e pode fazer sua estreia contra o Fluminense, pela Copa do Brasil (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O zagueiro Luiz Gustavo, outro reforço desta janela, também trabalha com o restante do elenco, mas não pode entrar em campo pela Copa do Brasil por já ter atuado pelo Vasco na terceira fase da competição. O trio já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Possíveis desfalques do Bahia

Por outro lado, Caio Alexandre, Ademir, Erick e Kanu seguiram em tratamento de lesão e não devem estar disponíveis no jogo contra o Fluminense. Já o lateral Gilberto ficou entre a academia e fisioterapia e tem chances remotas de retornar ao time.

continua após a publicidade

Vale lembrar que o jogo da volta contra o Fluminense pelas quartas da Copa do Brasil está marcado para as 19h do dia 10 de setembro (horário de Brasília), no Maracanã.

Leia mais notícias do Esquadrão🗞️

➡️Reforço do Bahia, Sanabria rasga elogios a Rogério Ceni: ‘Espetacular’

➡️Ingressos de Bahia x Fluminense estão à venda: veja preços e onde comprar

➡️Veja datas e horários de Bahia x Confiança na final da Copa do Nordeste