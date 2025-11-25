menu hamburguer
Futebol Feminino

Seleção Brasileira inicia treinos na Espanha para enfrentar Noruega e Portugal

Brasil enfrenta Noruega e Portugal em amistosos

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/11/2025
09:43
Jogadoras da Seleção Brasileira durante treino em Marbella. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
Jogadoras da Seleção Brasileira durante treino em Marbella. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
A Seleção Brasileira feminina, comandada por Arthur Elias, acelerou o ritmo em Marbella (ESP) para a sequência de amistosos contra Noruega e Portugal. A comissão técnica chegou no sábado (22), enquanto o grupo de jogadoras se apresentou entre domingo e segunda. Já nesta segunda (24), a bola começou a rolar nos trabalhos no La Quinta Marbella Football Center.

A agenda da Amarelinha é intensa: serão quatro sessões de treino antes do duelo com a Noruega, marcado para sexta-feira (28), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Línea. Depois, o Brasil encara as portuguesas no dia 2 de dezembro, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro.

Nesta Data Fifa, quem assume como chefe de delegação é Estevão Petrallás, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Arthur Elias durante treinamento da Seleção Brasileira feminina na Espanha. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
Arthur Elias durante treinamento da Seleção Brasileira feminina na Espanha. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

Convocadas da Seleção Brasileira para amistosos

Com novidades importantes, o treinador Arthur Elias divulgou na quinta-feira, 13 de novembro, a convocação para os amistosos contra Noruega e Portugal, nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro. Estes serão os últimos compromissos da temporada da Amarelinha.

➡️ CBF faz pressão por Finalíssima contra Inglaterra no Brasil

  • GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense), Thaís Lima (Benfica) e Lelê (Corinthians)
  • DEFENSORAS: Tarciane (Lyon), Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians), Fê Palermo (Palmeiras), Thaís Ferreira (Corinthians), Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG)
  • MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Brena (Palmeiras), Ary Borges (Racing Louisville FC) e Yaya (PSG)
  • ATACANTES: Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (San Diego Wave), Bia Zaneratto (Kansas), Gabi Zanotti (Corinthians), Ludmila (Chicago), Gabi Portilho (Gotham) e Tainá Maranhão (Palmeiras)
Gabi Zanotti é uma das novidades na convocação. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
Gabi Zanotti é uma das novidades na convocação. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

