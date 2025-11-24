A Seleção Brasileira sub-20 terá a Argentina como adversária em amistoso marcado para a próxima quarta-feira (26), às 10h30, no Centro de Treinamento da Federação Argentina, em Ezeiza, na grande Buenos Aires, com transmissão da CBF TV.

O time de Camilla Orlando participa de um triangular na Argentina. Os duelos serão nos dias 26 e 29 de novembro, contra Argentina e Paraguai respectivamente.

As partidas integram a preparação da categoria para o Sul-Americano de 2026. Esta é apenas a terceira convocação da treinadora, que assumiu o cargo em junho. Desde então, ela conduziu um período de treinos em Guararema (SP), entre 23 de junho e 2 de julho, e comandou a equipe nas duas vitórias sobre o México, em outubro, dando sequência à construção do novo ciclo.

Na última Data Fifa, a Seleção realizou amistosos em Goiânia contra o México. O primeiro, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em 23 de outubro, por 3 a 0. No segundo encontro, no dia 29, venceu as mexicanas por 1 a 0 no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

Lista de convocadas da Seleção feminina sub-20

Confira lista de Camilla Orlando:

GOLEIRAS: Elu (São Paulo), Faichel (Ferroviária) e Janny (Fluminense) LATERAIS: Ana Bia (São Paulo), Bia Martins (Internacional), Duda Mattos (Flamengo), Sofia (Flamengo) e Thay (Botafogo) MEIO-CAMPISTAS: Adrielly (Fluminense), Clarinha (Benfica), Julia (Grêmio), Nayara (Botafogo), Nogueira (Ferroviária) e Vitorinha (São Paulo) ATACANTES: Carioca (Fluminense), Dudinha (Ferroviária), Evelin (Santos), Gisele (Grêmio), Puccinelli (Huthinson College /Blue Dragons) e Tainá (Fortaleza)

