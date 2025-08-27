O Bahia apresentou mais um reforço nesta segunda janela de transferências. Além do goleiro João Paulo e do atacante Mateo Sanabria, o zagueiro Luiz Gustavo também se junta ao grupo para a sequência da temporada. Aos 19 anos, o atleta chega com contrato até o fim de 2030.

Agora no Bahia, Luiz Gustavo posa para fotos no CT Evaristo de Macedo após deixar o Vasco (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Durante a entrevista de apresentação, o jovem defensor explicou a escolha pelo Bahia depois de deixar o Vasco e se mostrou motivado com o novo desafio.

— Mudança de vida é uma das prioridades, mudar a vida da família. As coisas aconteceram muito rápido, mas eu sempre tive um staff que me preparou demais para essa mudança. Estou muito feliz de estar aqui. Minha família também — detalhou.

— O projeto do Bahia tem essa característica, de trabalhar com jogadores jovens. Estou muito motivado, feliz com o projeto que me apresentaram. Tenho a confiança do Cadu [Santoro, diretor de futebol], do clube e de Rogério Ceni, estou bem contente de trabalhar com ele.

Características e inspiração de Luiz Gustavo

Luiz Gustavo, ex-Vasco, vai usar a camisa 44 no Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Zagueiro ofensivo e construtor, Luiz Gustavo explicou sua forma de jogo e revelou que busca inspiração em um dos principais nomes da posição no futebol mundial.

— Um jogador que eu me inspiro muito, que acho que sou parecido, é o Van Dijk, do Liverpool. É um jogador que tenho como referência dentro de campo.

— Sou um zagueiro construtor, gosto muito de sair jogando. Trabalhei um tempo com Fernando Diniz, excelente treinador que gosta desse estilo de jogo. Acho que esse é um dos meus maiores pontos fortes. Também gosto de chegar na área, fazer gols, sou um zagueiro bem ofensivo — completou.

Vale destacar que Luiz Gustavo, apesar de já estar regularizado no BID da CBF, não pode entrar em campo contra o Fluminense nesta quinta-feira, já que disputou a terceira fase da Copa do Brasil pelo Vasco. Por outro lado, ele está apto a jogar no Brasileirão.