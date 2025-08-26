Reforço do Bahia, Sanabria rasga elogios a Rogério Ceni: ‘Espetacular’
Atacante chega com contrato até 2030
- Matéria
- Mais Notícias
Terceiro reforço do Bahia nesta janela de transferências, Mateo Sanabria foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, mesmo dia em que foi anunciado pelo novo clube. Aos 21 anos, o atacante argentino chega com contrato até 2030.
Relacionadas
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Em entrevista aos jornalistas na Arena Fonte Nova, Sanabria demonstrou ter conhecimento de algumas peças do elenco e também do treinador Rogério Ceni, a quem rasgou elogios.
— Uma pessoa espetacular. Vocês conhecem bem, sabem o passado dele, estou muito feliz de ter ele como treinador. Conversamos, faltam poucos dias para próxima partida, mas temos que focar nisso — iniciou.
— Me encantou a estrutura do clube, a ideia de jogo, a torcida. É um clube muito grande, não tive dúvidas de aceitar vir para cá e estou muito feliz. Conheço Everton Ribeiro, Willian José, Lucho, Acevedo, Mingo. Não tive contato, mas conheço esses jogadores. Jean Lucas, conheço bastante gente daqui — completou.
+ Veja datas e horários de Bahia x Confiança na final da Copa do Nordeste
Estreia pelo Bahia e características
Já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Sanabria está apto a estrear pelo Bahia nesta quinta-feira, quando o Tricolor recebe o Fluminense pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil a partir das 19h30 (de Brasília). A condição física do atleta, no entanto, é um fator a ser analisado antes de colocá-lo em campo.
— Eu tive um mês complicado, sem poder treinar, que me custou muito. Mas estou feliz por estar aqui e me sinto bem para jogar. Quando jogar, vou entregar o meu melhor. É pouco a pouco, eu acabei de chegar. Tenho um tempo longo de contrato. Pouco a pouco vou entregar meu melhor. Espero fazer grandes temporadas aqui e ganhar títulos importantes. Temos que competir entre os grandes — revelou o atacante.
Sanabria chega ao Bahia para disputar com Erick Pulga, Kayky, Tiago e Ademir nas pontas, posição que Rogério Ceni pedia reforço há algum tempo.
— Eu gosto de jogar pelos lados, esquerdo ou direito, não tenho problema. O que me define é deixar tudo em cada partida, jogar com o coração — completou.
- Matéria
- Mais Notícias