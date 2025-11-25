Goleira do Corinthians celebra retorno à Seleção Brasileira: 'Realizada'
Lelê foi convocada para amistoso contra Noruega e Portugal
Lelê, goleira do Corinthians, celebrou a volta à Seleção Brasileira feminina e projetou os desafios da Amarelinha contra Noruega e Portugal nesta Data Fifa. A arqueira não escondeu a emoção de vestir novamente a camisa do Brasil.
— Me senti feliz e realizada por ter essa oportunidade de representar o meu país de novo. Eu espero poder aproveitar da melhor forma possível para que esse nome seja repetido de novo na lista — disse Lelê, ao site da CBF.
O Brasil enfrenta a Noruega nesta sexta-feira (28), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Línea. Depois, encara Portugal no dia 2 de dezembro, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro.
— São duas seleções bem difíceis. Eu acredito que vai ser muito importante para a gente finalizar esse período de preparação para a Copa do Mundo contra as duas grandes seleções e espero que a gente possa fazer dois grandes jogos — analisou a goleira.
A temporada de Lelê no Corinthians
Ícone do Timão, Lelê vive um ano de superação. Após voltar de lesão, perdeu espaço para Nicole, mas recuperou terreno com a ausência da titular e retomou atuações de alto nível, somando 11 jogos na temporada.
Aos 31 anos, Lelê está em sua segunda passagem pelo Parque São Jorge — a primeira foi entre 2017 e 2020 — e retornou em 2022. É a goleira que mais vezes vestiu a camisa alvinegra e coleciona 15 títulos, incluindo Libertadores Feminina, Brasileirão e Copa do Brasil.
