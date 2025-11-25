menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Goleira do Corinthians celebra retorno à Seleção Brasileira: 'Realizada'

Lelê foi convocada para amistoso contra Noruega e Portugal

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/11/2025
11:06
Lelê durante treino da Seleção Brasileira em Marbella, na Espanha. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
Lelê durante treino da Seleção Brasileira em Marbella, na Espanha. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
Lelê, goleira do Corinthians, celebrou a volta à Seleção Brasileira feminina e projetou os desafios da Amarelinha contra Noruega e Portugal nesta Data Fifa. A arqueira não escondeu a emoção de vestir novamente a camisa do Brasil.

— Me senti feliz e realizada por ter essa oportunidade de representar o meu país de novo. Eu espero poder aproveitar da melhor forma possível para que esse nome seja repetido de novo na lista — disse Lelê, ao site da CBF.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O Brasil enfrenta a Noruega nesta sexta-feira (28), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Línea. Depois, encara Portugal no dia 2 de dezembro, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro.

— São duas seleções bem difíceis. Eu acredito que vai ser muito importante para a gente finalizar esse período de preparação para a Copa do Mundo contra as duas grandes seleções e espero que a gente possa fazer dois grandes jogos — analisou a goleira.

➡️ Seleção Brasileira inicia treinos na Espanha para enfrentar Noruega e Portugal

A temporada de Lelê no Corinthians

Ícone do Timão, Lelê vive um ano de superação. Após voltar de lesão, perdeu espaço para Nicole, mas recuperou terreno com a ausência da titular e retomou atuações de alto nível, somando 11 jogos na temporada.

Aos 31 anos, Lelê está em sua segunda passagem pelo Parque São Jorge — a primeira foi entre 2017 e 2020 — e retornou em 2022. É a goleira que mais vezes vestiu a camisa alvinegra e coleciona 15 títulos, incluindo Libertadores Feminina, Brasileirão e Copa do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Lelê no aquecimento antes da partida entre Corinthians e Ferroviária, pela primeira fase do Paulistão Feminino. (Foto: Celio Messias/Ag.Paulistão)
Lelê no aquecimento antes da partida entre Corinthians e Ferroviária, pela primeira fase do Paulistão Feminino. (Foto: Celio Messias/Ag.Paulistão)

