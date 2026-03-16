Danilo é novidade, Paquetá fica fora: disputa no meio-campo marca convocação da Seleção

A convocação da Seleção Brasileira para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo deixou clara a disputa por vaga no meio-campo, que envolve diretamente Botafogo e Flamengo. De um lado, a celebração em General Severiano pela volta de Danilo; do outro, o questionamento na Gávea pela ausência de Lucas Paquetá.

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O cenário, inclusive, traz coincidências: dois meias que trocaram o brilho da Premier League pelo protagonismo no Rio de Janeiro, mas que vivem momentos distintos sob o olhar da comissão técnica da Canarinho.

O 'motor' alvinegro: Danilo volta à Seleção

Quatro anos de espera chegaram ao fim. Danilo, que chegou ao Botafogo como uma contratação de peso vinda do Nottingham Forest, finalmente colhe os frutos de sua regularidade. Desde que pisou no Nilton Santos, o volante trouxe o "ritmo europeu" para o meio-campo alvinegro, unindo a força física adquirida na Inglaterra com a técnica que o revelou no Palmeiras.

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Como apurou o Lance!, o volante trocou a Inglaterra pelo Glorioso — à época treinado por Davide, filho de Carlo Ancelotti. A possibilidade de impressionar o auxiliar da Seleção às vésperas da Copa foi um fator considerado ao firmar a transação. Pelo mesmo motivo, o jogador e seu staff não viam com bons olhos uma transferência para a Rússia ou até um retorno à Premier League para um time em que não teria tempo de jogo expressivo.

A convocação de Danilo não é apenas um prêmio individual, mas um reconhecimento à fase no Glorioso. O jogador se valorizou drasticamente no clube e sua ausência já preocupa para o jogo atrasado contra o Athletico-PR pelo Brasileirão. Ele oferece a Ancelotti algo que a Seleção busca desesperadamente: equilíbrio na transição defensiva e uma saída de bola limpa. Para Danilo, é a chance de fincar o pé no ciclo da Copa do Mundo de 2026.

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Danilo comemorando gol pelo Botafogo na Libertadores (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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O vácuo na Gávea: Por que Paquetá ficou fora?

A não convocação de Lucas Paquetá soa como uma nota dissonante. Enquanto o Flamengo comemora a ida de outros três atletas para a Seleção, o nome de seu principal articulador não apareceu na relação.

Paquetá, assim como Danilo, fez o caminho de volta da Premier League — vindo do West Ham — para o Rio de Janeiro. No entanto, o contexto parece ser outro. Apesar de sua inegável qualidade técnica e do status de ídolo rubro-negro, ele enfrenta uma concorrência feroz em uma posição em aberto.

Por outro lado, a ausência do jogador do Flamengo não significa o fim da linha na briga por vaga na Copa do Mundo. Carlo Ancelotti utilizará da última Data Fifa antes do Mundial para sanar dúvidas e conhecer melhor novos atletas, que não necessariamente estão à frente na disputa. A estratégia foi, inclusive, externada pelo treinador durante entrevista coletiva desta segunda-feira (16).

— Os que não estão hoje, podem estar na convocação final. Paquetá pode estar muito bem na convocação final. Dois novos que eu trouxe estão muito bem, no Botafogo (Danilo) e Galatasaray (Gabriel Sara) — declarou o italiano.

Paquetá durante jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Convocação de Ancelotti para os amistosos da Seleção

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

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