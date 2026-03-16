Seleção é prêmio para Danilo por protagonismo e decisão de jogar pelo Botafogo

Um prêmio para o grande destaque da temporada. O volante Danilo, do Botafogo, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França, dia 26 de março, em Boston, e Croácia, dia 31, em Orlando.

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Esta foi a última lista antes da convocação final para a Copa do Mundo, que terá início no dia 11 de junho. Danilo vive ótima fase, tem chamado a responsabilidade mesmo com a fase ruim do Glorioso e recebeu uma oportunidade, fazendo valer o movimento de deixar o futebol europeu e retornar ao Brasil.

Grande fase no Botafogo

Danilo foi contratado pelo Glorioso junto ao Nottingham Forest (ING) em julho de 2025 e, desde então, soma 28 partidas com a camisa alvinegra. Já referência técnica na temporada passada, com Davide Ancelotti, chegou ao clube pensando na aproximação da estrutura com a Seleção Brasileira, comandada pelo pai de Davide, e como o projeto da SAF ajudaria nisso.

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Agora camisa oito do Botafogo com Maetín Anselmi, o meia virou protagonista e vive fase artilheira. São 11 jogos no ano, com cinco gols marcados e uma assistência. Danilo funciona como "motorzinho" do time do Botafogo, peça de alta intensidade na marcação e com aproximação fundamental no terço final. Com o setor em baixa na Seleção, veio a recompensa pelo esforço.

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Esta será sua segunda oportunidade com a Amarelinha. A primeira aconteceu em 2022, quando Tite ainda era o comandante e ele vestia a camisa do Palmeiras.

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A tendência é que, com a convocação e possível aparição na Data Fifa de março, contra França e Croácia, Danilo fique ainda mais valorizado. O jogador é o principal ativo do elenco do Botafogo, que enfrenta grave crise financeira.

Botafogo celebrou a convocação de Danilo para a Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

Com a convocação, Danilo desfalcará o Botafogo pelo Brasileirão contra o Athletico-PR, fora de casa, no dia 29, em duelo atrasado válido pela quinta rodada.

Veja a lista de convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

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