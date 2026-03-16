Samir Xaud fala sobre convocação da Seleção Brasileira e Carlo Ancelotti
Presidente da CBF reforça confiança no trabalho e convoca a torcida para a Copa
Após o anúncio da convocação para os próximos compromissos da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16), o presidente da CBF, Samir Xaud, abriu o jogo sobre a expectativa para o ciclo que culminará na Copa do Mundo. Com um discurso focado na união entre time e arquibancada, o mandatário não escondeu o entusiasmo com o atual estágio do trabalho.
Relacionadas
CBF detalha planejamento para a Copa e divulga data de estreia de uniforme da Seleção
Seleção Brasileira16/03/2026
Inteligência artificial avalia convocação da Seleção Brasileira
Fora de Campo16/03/2026
Convocação: sem Neymar, Ancelotti anuncia Seleção para amistosos de março
Seleção Brasileira16/03/2026
Xaud fez questão de desmistificar qualquer interferência na escolha dos nomes, destacando a hierarquia e o respeito ao trabalho de Carlo Ancelotti.
— Eu só recebo a lista dez minutos antes do anúncio. Sempre deixei claro que eles têm 100% de autonomia — afirmou o presidente.
A declaração reforça o respaldo que a comissão técnica possui para moldar o elenco da forma que considerar necessária para buscar o tão sonhado hexacampeonato.
Para Samir Xaud, o sucesso em campo da Seleção Brasileira depende diretamente da energia que vem de fora dele. O dirigente aproveitou a oportunidade para fazer um apelo emocional ao torcedor, pedindo que o clima de Copa do Mundo contagie o país antes mesmo da bola rolar no torneio.
— Convoco toda a torcida brasileira que acredite na nossa Seleção, que volte o sentimento de patriotismo de Copa. Estamos trabalhando muito aqui, precisamos do nosso 13º jogador, que é a torcida — declarou.
Com a contagem regressiva para o Mundial já iniciada, o clima na CBF é de confiança plena. Xaud reiterou que o planejamento está sendo cumprido à risca e que a sintonia entre a diretoria e a comissão de Ancelotti é o diferencial para o Brasil chegar forte na disputa.
— Estou muito ansioso com a chegada da Copa, confio muito no trabalho da comissão e do Ancelotti. Acredito que vamos chegar no nosso objetivo — finalizou.
Convocação da Seleção Brasileira
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)
Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)
Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)
Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)
