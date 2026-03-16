Seleção Brasileira

Samir Xaud fala sobre convocação da Seleção Brasileira e Carlo Ancelotti

Presidente da CBF reforça confiança no trabalho e convoca a torcida para a Copa

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Dia 16/03/2026
16:40
Carlo Ancelotti e Samir Xaud, presidente da CBF
imagem cameraCarlo Ancelotti e Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Após o anúncio da convocação para os próximos compromissos da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16), o presidente da CBF, Samir Xaud, abriu o jogo sobre a expectativa para o ciclo que culminará na Copa do Mundo. Com um discurso focado na união entre time e arquibancada, o mandatário não escondeu o entusiasmo com o atual estágio do trabalho.

Presidente da CBF, Samir Xaud, durante Prêmio Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Xaud fez questão de desmistificar qualquer interferência na escolha dos nomes, destacando a hierarquia e o respeito ao trabalho de Carlo Ancelotti.

— Eu só recebo a lista dez minutos antes do anúncio. Sempre deixei claro que eles têm 100% de autonomia — afirmou o presidente.

A declaração reforça o respaldo que a comissão técnica possui para moldar o elenco da forma que considerar necessária para buscar o tão sonhado hexacampeonato.

Para Samir Xaud, o sucesso em campo da Seleção Brasileira depende diretamente da energia que vem de fora dele. O dirigente aproveitou a oportunidade para fazer um apelo emocional ao torcedor, pedindo que o clima de Copa do Mundo contagie o país antes mesmo da bola rolar no torneio.

— Convoco toda a torcida brasileira que acredite na nossa Seleção, que volte o sentimento de patriotismo de Copa. Estamos trabalhando muito aqui, precisamos do nosso 13º jogador, que é a torcida — declarou.

Com a contagem regressiva para o Mundial já iniciada, o clima na CBF é de confiança plena. Xaud reiterou que o planejamento está sendo cumprido à risca e que a sintonia entre a diretoria e a comissão de Ancelotti é o diferencial para o Brasil chegar forte na disputa.

— Estou muito ansioso com a chegada da Copa, confio muito no trabalho da comissão e do Ancelotti. Acredito que vamos chegar no nosso objetivo — finalizou.

Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

