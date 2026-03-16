Lista aumenta: saiba todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti
Com novidades, total de atletas chamados aumentou para 56
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) a última convocação da Seleção Brasileira antes de definir a lista para a Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano chamou 26 jogadores para os amistosos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, ambos nos Estados Unidos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A lista inclui algumas novidades: Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon) e Rayan (Bournemouth). Assim, o total de jogadores que já receberam oportunidades com o italiano aumentou para 56.
Por outro lado, apenas quatro atletas estiveram em todas as convocações do treinador europeu: Bento (Al-Nassr), Wesley (Roma), Casemiro (Manchester United) e Matheus Cunha (Manchester United). Vale ressaltar, porém, que algumas unanimidades foram desfalques desta e outras listas por lesão.
Todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti
|Posição
|Jogador
|Clube
|Convocações
Goleiro
Alisson
Liverpool (ING)
3
Goleiro
Hugo Souza
Corinthians (BRA)
4
Goleiro
Bento
Al-Nassr (SAU)
5
Goleiro
Ederson
Fenerbahçe (TUR)
3
Goleiro
John
Nottingham Forest (ING)
2
Zagueiro
Marquinhos
Paris Saint-Germain (FRA)
4
Zagueiro
Fabrício Bruno
Cruzeiro (BRA)
3
Zagueiro
Gabriel Magalhães
Arsenal (ING)
4
Zagueiro
Lucas Beraldo
Paris Saint-Germain (FRA)
2
Zagueiro
Éder Militão
Real Madrid (ESP)
2
Zagueiro
Léo Ortiz
Flamengo (BRA)
1
Zagueiro
Alexsandro
Lille (FRA)
2
Zagueiro
Danilo
Flamengo (BRA)
3
Zagueiro
Bremer
Juventus (ITA)
1
Zagueiro
Léo Pereira
Flamengo (BRA)
1
Zagueiro
Ibañez
Al-Ahli (SAU)
1
Lateral-direito
Wesley
Roma (ITA)
5
Lateral-direito
Vitinho
Botafogo (BRA)
2
Lateral-direito
Vanderson
Mônaco (FRA)
3
Lateral-direito
Paulo Henrique
Vasco (BRA)
2
Lateral-esquerdo
Caio Henrique
Mônaco (FRA)
3
Lateral-esquerdo
Carlos Augusto
Inter de Milão (ITA)
2
Lateral-esquerdo
Alex Sandro
Flamengo (BRA)
4
Lateral-esquerdo
Douglas Santos
Zenit (RUS)
3
Lateral-esquerdo
Luciano Juba
Bahia (BRA)
1
Meio-campista
João Gomes
Wolverhampton (ING)
1
Meio-campista
Éderson
Atalanta (ITA)
1
Meio-campista
André
Wolverhampton (ING)
1
Meio-campista
Fabinho
Al-Ittihad (SAU)
2
Meio-campista
Joelinton
Newcastle (ING)
2
Meio-campista
Andrey Santos
Chelsea (ING)
4
Meio-campista
Jean Lucas
Bahia (BRA)
1
Meio-campista
Gerson
Cruzeiro (BRA)
1
Meio-campista
Bruno Guimarães
Newcastle (ING)
4
Meio-campista
Casemiro
Manchester United (ING)
5
Meio-campista
Lucas Paquetá
Flamengo (BRA)
3
Meio-campista
Andreas Pereira
Palmeiras (BRA)
2
Meio-campista
Danilo
Botafogo (BRA)
1
Meio-campista
Gabriel Sara
Galatasaray (TUR)
1
Atacante
Gabriel Martinelli
Arsenal (ING)
4
Atacante
Richarlison
Tottenham (ING)
4
Atacante
Matheus Cunha
Manchester United (ING)
5
Atacante
Antony
Real Bétis (ESP)
1
Atacante
Estêvão
Chelsea (ING)
4
Atacante
João Pedro
Chelsea (ING)
3
Atacante
Kaio Jorge
Cruzeiro (BRA)
1
Atacante
Luiz Henrique
Zenit (RUS)
4
Atacante
Samuel Lino
Flamengo (BRA)
1
Atacante
Rodrygo
Real Madrid (ESP)
2
Atacante
Igor Jesus
Nottingham Forest (ING)
1
Atacante
Raphinha
Barcelona (ESP)
3
Atacante
Vini Jr
Real Madrid (ESP)
4
Atacante
Vitor Roque
Palmeiras (BRA)
1
Atacante
Igor Thiago
Brentford (ING)
1
Atacante
Endrick
Lyon (FRA)
1
Atacante
Rayan
Bournemouth (ING)
1
Lista da Seleção pode ter novidades na Copa?
Os jogadores que não foram chamados nenhuma vez por Ancelotti até o momento, como o astro Neymar, ainda podem aparecer na convocação final para o Mundial, como afirmou o próprio italiano após o anúncio dos 26 escolhidos nesta segunda:
— Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%. Mas como disse, outro discurso é o da lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, demonstrar suas qualidades e uma boa condição física.
Convocação de Ancelotti
A lista da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia ficou assim:
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)
Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)
Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)
Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)
- Matéria
- Mais Notícias