Seleção Brasileira

Lista aumenta: saiba todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti

Com novidades, total de atletas chamados aumentou para 56

Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/03/2026
16:56
Carlo Ancelotti na derrota da Seleção Brasileira (Foto: Yuichi YAMAZAKI/ AFP)
imagem cameraCarlo Ancelotti observa jogo entre Brasil e Japão do banco de reservas (Foto: Yuichi Yamazaki / AFP)
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) a última convocação da Seleção Brasileira antes de definir a lista para a Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano chamou 26 jogadores para os amistosos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, ambos nos Estados Unidos.

A lista inclui algumas novidades: Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon) e Rayan (Bournemouth). Assim, o total de jogadores que já receberam oportunidades com o italiano aumentou para 56.

Por outro lado, apenas quatro atletas estiveram em todas as convocações do treinador europeu: Bento (Al-Nassr), Wesley (Roma), Casemiro (Manchester United) e Matheus Cunha (Manchester United). Vale ressaltar, porém, que algumas unanimidades foram desfalques desta e outras listas por lesão.

Todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti

PosiçãoJogadorClubeConvocações

Goleiro

Alisson

Liverpool (ING)

3

Goleiro

Hugo Souza

Corinthians (BRA)

4

Goleiro

Bento

Al-Nassr (SAU)

5

Goleiro

Ederson

Fenerbahçe (TUR)

3

Goleiro

John

Nottingham Forest (ING)

2

Zagueiro

Marquinhos

Paris Saint-Germain (FRA)

4

Zagueiro

Fabrício Bruno

Cruzeiro (BRA)

3

Zagueiro

Gabriel Magalhães

Arsenal (ING)

4

Zagueiro

Lucas Beraldo

Paris Saint-Germain (FRA)

2

Zagueiro

Éder Militão

Real Madrid (ESP)

2

Zagueiro

Léo Ortiz

Flamengo (BRA)

1

Zagueiro

Alexsandro

Lille (FRA)

2

Zagueiro

Danilo

Flamengo (BRA)

3

Zagueiro

Bremer

Juventus (ITA)

1

Zagueiro

Léo Pereira

Flamengo (BRA)

1

Zagueiro

Ibañez

Al-Ahli (SAU)

1

Lateral-direito

Wesley

Roma (ITA)

5

Lateral-direito

Vitinho

Botafogo (BRA)

2

Lateral-direito

Vanderson

Mônaco (FRA)

3

Lateral-direito

Paulo Henrique

Vasco (BRA)

2

Lateral-esquerdo

Caio Henrique

Mônaco (FRA)

3

Lateral-esquerdo

Carlos Augusto

Inter de Milão (ITA)

2

Lateral-esquerdo

Alex Sandro

Flamengo (BRA)

4

Lateral-esquerdo

Douglas Santos

Zenit (RUS)

3

Lateral-esquerdo

Luciano Juba

Bahia (BRA)

1

Meio-campista

João Gomes

Wolverhampton (ING)

1

Meio-campista

Éderson

Atalanta (ITA)

1

Meio-campista

André

Wolverhampton (ING)

1

Meio-campista

Fabinho

Al-Ittihad (SAU)

2

Meio-campista

Joelinton

Newcastle (ING)

2

Meio-campista

Andrey Santos

Chelsea (ING)

4

Meio-campista

Jean Lucas

Bahia (BRA)

1

Meio-campista

Gerson

Cruzeiro (BRA)

1

Meio-campista

Bruno Guimarães

Newcastle (ING)

4

Meio-campista

Casemiro

Manchester United (ING)

5

Meio-campista

Lucas Paquetá

Flamengo (BRA)

3

Meio-campista

Andreas Pereira

Palmeiras (BRA)

2

Meio-campista

Danilo

Botafogo (BRA)

1

Meio-campista

Gabriel Sara

Galatasaray (TUR)

1

Atacante

Gabriel Martinelli

Arsenal (ING)

4

Atacante

Richarlison

Tottenham (ING)

4

Atacante

Matheus Cunha

Manchester United (ING)

5

Atacante

Antony

Real Bétis (ESP)

1

Atacante

Estêvão

Chelsea (ING)

4

Atacante

João Pedro

Chelsea (ING)

3

Atacante

Kaio Jorge

Cruzeiro (BRA)

1

Atacante

Luiz Henrique

Zenit (RUS)

4

Atacante

Samuel Lino

Flamengo (BRA)

1

Atacante

Rodrygo

Real Madrid (ESP)

2

Atacante

Igor Jesus

Nottingham Forest (ING)

1

Atacante

Raphinha

Barcelona (ESP)

3

Atacante

Vini Jr

Real Madrid (ESP)

4

Atacante

Vitor Roque

Palmeiras (BRA)

1

Atacante

Igor Thiago

Brentford (ING)

1

Atacante

Endrick

Lyon (FRA)

1

Atacante

Rayan

Bournemouth (ING)

1

Lista da Seleção pode ter novidades na Copa?

Os jogadores que não foram chamados nenhuma vez por Ancelotti até o momento, como o astro Neymar, ainda podem aparecer na convocação final para o Mundial, como afirmou o próprio italiano após o anúncio dos 26 escolhidos nesta segunda:

— Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%. Mas como disse, outro discurso é o da lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, demonstrar suas qualidades e uma boa condição física.

Neymar em ação contra o Vasco, jogo no qual marcou dois gols (Foto: Raphael Campos Do Prado / Mochila Press / Gazeta Press)

Convocação de Ancelotti

A lista da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia ficou assim:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

