Contra maior carrasco, Vini Jr nunca marcou ou venceu Argentina

Autor do gol da vitória da Seleção Brasileira diante dos colombianos, o atacante Vini Jr. tem dificuldade em marcar e vencer a Argentina. Apesar da marca negativa, Vini teve poucas oportunidades de mostrar seu talento para os argentinos. Ao todo, ele só disputou duas partidas, sendo uma derrota e um empate.

O astro do Real não participou do treino com o restante dos companheiros neste sábado (22), mas não desfalcará o Brasil para a partida. Portanto, Vini tem seu reencontro com a Albiceleste marcado para esta terça-feira (25), às 21h (de Brasília).

Vini Jr deve ser titular contra Argentina no Estádio Monumental (Foto: Sergio Lima/AFP)

Como o Brasil vai para o jogo?

Com Vinicius Jr. poupado, o técnico Dorival Júnior começou a definir neste sábado (22) o Brasil que encara a Argentina na terça (25), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O treinador terá quatro mudanças obrigatórias em relação ao time que iniciou o duelo com a Colômbia, mas poderá mexer em até seis posições.

Estão fora do jogo com os argentinos o goleiro Alisson e o volante Gerson, por razões médicas, o zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Bruno Guimarães, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Apesar de poupado do treinamento, Vini não é problema para a partida com os argentinos.

Além de Vini, como outros astros da Seleção se saiam contra Argentina?

Neymar x Argentina:

12 jogos - 6V 2E 4D

3 gols

4 assistências

Romário x Argentina:

3 jogos - 1V 1E 1D

1 gol

Ronaldinho Gaúcho x Argentina:

8 jogos - 4V 1E 3D

1 gol

Ronaldo Fenômeno x Argentina:

7 jogos - 4V 1E 2D

5 gols

1 assistência

Kaká x Argentina:

6 jogos - 5V 1D

2 gols

2 assistências

