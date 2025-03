Ex-jogador desiste da carreira aos 21 anos e fica milionário com poker

Mario Mosböck, ex-jogador de futebol, conquistou seu terceiro título na Triton Poker Series, evento realizado em Jeju, na Coreia do Sul. A vitória rendeu ao austríaco um prêmio de 1.836.570 dólares (cerca de R$ 10,6 milhões na cotação atual).

O valor, superior ao salário mensal de muitos jogadores do futebol brasileiro, destaca o sucesso de Mosböck após ter abandonado sua carreira no esporte aos 21 anos para se dedicar profissionalmente ao poker.

Embaixador da CoinPoker, plataforma número 1 de poker online com criptomoedas, o ex meio-campista, campeão da 2ª divisão da Áustria com o SKN St. Pölten, derrotou o norte-americano Bryn Kenney na final do Evento #8 $50K NLH do Triton SHR Series de Poker Jeju 2025. Ambos chegaram a fechar um acordo, com Bryn levando $1.897.430 e $70K restantes para jogar, mas, no final, foi Mario quem reivindicou o título.

- É uma conquista incrível, que me enche de orgulho. Fui muito feliz no futebol, mas o poker é o que me move diariamente. Não é fácil você recalcular a rota dessa forma, sair de uma carreira que estava sendo construída desde a infância para apostar em uma modalidade completamente diferente, mas, felizmente, as coisas estão funcionando bem. Agradeço à minha família, amigos e aos meus patrocinadores, como a CoinPoker, que sempre acreditaram no meu potencial - celebrou Mosböck.

O poker é reconhecido como um esporte da mente desde o final do ano passado, igual ao xadrez e aos Esports. Com o apoio da WPF, Federação Mundial de Poker, quem tem como principal objetivo unir a comunidade global do poker e eliminar barreiras que obstruem o seu crescimento, a modalidade recebeu a chancela da IMSA (International Mind Sports Association) e oficializou seu papel no mundo esportivo.

- São dois esportes diferentes, mas que requerem habilidades semelhantes, como controle emocional, estratégia e disciplina. É importante, portanto, ter o mesmo profissionalismo em cada uma das modalidades. A emoção de competir no futebol é algo que consigo sentir jogando poker também - ressaltou o austríaco.

Austríaco Mario Mosböck levou para a casa a quantia de 1.836.570 dólares (Foto: Divulgação)

Mario traçou uma das batalhas heads-up mais rápidas e surpreendentes da história do Triton Super High Roller Series, anulando uma enorme liderança de fichas nas mãos de Bryn Kenney para selar o seu triunfo. Pouquíssimas pessoas conseguiram parar o líder da lista de dinheiro de todos os tempos e o número 1 da competição.

A dupla concordou em um corte ICM, quando o resto do campo de 215 inscritos partiu, com Kenney garantindo $ 1.897.430 e o austríaco bloqueando $ 1.766.570. Os $ 70.000 que eles deixaram para jogar também foram para o ex-jogador de futebol, após um blitz heads-up de cinco mãos, no qual Mosböck recebeu um par de ases, depois fez um trio de valetes no flop e encontrou um par de damas para fechar o campeonato.