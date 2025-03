Jim Zullo, técnico de basquete feminino da Northville High School, nos Estados Unidos, foi demitido por agredir a principal atleta do time, após uma derrota no campeonato de Ensino Médio. O homem foi visto puxando o cabelo de Hailey Monroe, depois da partida realizada na última sexta-feira (21), em Hudson Valley Community, na cidade de Troy.

continua após a publicidade

O incidente foi gravado e viralizou nas redes sociais. No vídeo, Jim Zullo se aproxima da vítima e puxa seu rabo de cavalo. Ao se afastar do técnico, Hailey Monroe começa a chorar, enquanto uma colega de equipe a defende e discute com o agressor.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Comentarista admite estar errado sobre filho de Lebron James: ‘Fiquei impressionado’

Escola se manifesta e anuncia demissão de Jim Zullo

Uma colega de equipe de Hailey Monroe a defende e discute com o agressor (Foto: Reprodução)

O técnico cometeu a agressão após o Northville perder a partida contra o LaFargeville. A jogadora cometeu uma falta no final do jogo, pouco antes da derrota da equipe. A escola divulgou um comunicado oficial em seu site após o incidente condenando a conduta do técnico de “completamente inaceitável” e anunciando sua demissão:

continua após a publicidade

“Carta aos nossos atletas, famílias e comunidade

O Distrito Escolar Central de Northville está ciente e profundamente perturbado com a conduta do técnico do time de basquete feminino durante o jogo do campeonato estadual da Classe D de Nova York. Mantemos nossos treinadores nos mais altos padrões de profissionalismo, espírito esportivo e respeito pelos nossos alunos-atletas, e esse comportamento é totalmente inaceitável.

O Distrito está empenhado em garantir que esse tipo de comportamento não tenha lugar em nossos programas e continuaremos a defender os valores de respeito e integridade que nossos atletas, famílias e comunidade esperam e merecem. Esse indivíduo não será mais treinador do Distrito Escolar Central de Northville.

continua após a publicidade

Asseguramos ao público que esse assunto está sendo levado extremamente a sério e que o Distrito está tratando dele ativamente. Nós entraremos em contato com os jogadores afetados e com suas famílias para oferecer apoio e definir as medidas que tomaremos em resposta a esse incidente.”

Veja vídeo do ocorrido: