Gabigol amplia liderança na artilharia do Cruzeiro: ‘Bom presságio’

Cruzeiro e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (22), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O confronto amistoso serve como preparação das equipes para o Campeonato Brasileiro, que começa no próximo final de semana, e terminou o primeiro tempo empatado por 1 a 1.

Thiago Borbas abriu o placar para o RB Bragantino de pênalti. Aos 16 minutos, o Cruzeiro empatou após boa jogada de Kaio Jorge para finalização de Gabigol. O atacante recebeu no meio da área, e sem marcação, chutou para empatar o duelo.

Uma das principais contratações do Cruzeiro para a temporada, Gabigol marcou seu sexto gol no ano e ampliou a vantagem na liderança da artilharia da equipe. O atacante vinha sendo cobrado após a eliminação precoce do clube no Campeonato Mineiro, com derrota nos pênaltis para o América Mineiro.

A equipe treinada por Leonardo Jardim busca uma boa fase na temporada. Neste ano, o Cruzeiro disputou 12 jogos, venceu três, empatou seis, e foi derrotado em outras três oportunidades. Com a eliminação no estadual, o time terá 34 dias de preparação para o Brasileirão.

Gabigol marcou o seu sexto gol com a camisa do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Estreia no Brasileirão

O Cruzeiro estreia no torneio nacional no sábado (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Mineirão. O confronto antecede o primeiro jogo do clube na Sul-Americana, no dia 1 de abril, contra o Unión Santa Fé, às 19h (de Brasília), na Argentina.

O RB Bragantino é o último clube a jogar pela primeira rodada do Brasileirão. O clube entra em campo na segunda-feira (31), contra o Ceará, às 20h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.