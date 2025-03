Com Vinicius Jr. poupado, o técnico Dorival Júnior começou a definir neste sábado (22) o Brasil que encara a Argentina na terça (25), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O treinador terá quatro mudanças obrigatórias em relação ao time que iniciou o duelo com a Colômbia, mas poderá mexer em até seis posições.

➡️Seleção Brasileira soma 23 cortes por lesão na Era Dorival Jr.

O treino no Mané Garrincha começou com cerca de 50 minutos de atraso, após um operário sofrer um acidente momentos antes de horário marcado para a atividade. Como de praxe, a imprensa pôde acompanhar apenas os 15 minutos iniciais, dedicados a atividades físicas.

Antes de fechar o treino, Dorival Júnior dividiu o elenco em três partes para fazer um treinamento em campo reduzido, sem dar qualquer indício de qual time deverá ir a campo na terça.

Autor do gol da vitória diante dos colombianos, o atacante Vini Jr. não participou do treino com o restante dos companheiros. Poupado, ele trabalhou à beira do campo com a preparação física. Mas o jogador não é problema para a partida com os argentinos.

Brasil poderá ter até seis mudanças contra a Argentina

Estão fora do jogo com os argentinos o goleiro Alisson e o volante Gerson, por razões médicas, o zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Bruno Guimarães, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

A única mudança certa é a entrada de Bento no lugar de Alisson. O goleiro do Al-Nassr entrou no decorrer da partida com os colombianos e chegou à terceira partida na Seleção sob o comando de Dorival Júnior.

Murillo e Léo Ortiz brigam pela vaga de Gabriel Magalhães na zaga. Apesar de o defensor do Flamengo ter entrado ao final da partida com a Colômbia, o zagueiro do Nottingham Forest joga pelo mesmo lado do campo e está em grande fase no futebol inglês.

No meio-campo, Dorival Júnior perdeu a dupla titular de volantes. Joelinton, que perdeu a bola no lance que originou o gol da Colômbia, e André, que já fora titular com o treinador na Seleção, devem ficar com as vagas.

Outras duas posições estão em aberto. Na lateral-direita, Wesley estreou na quinta-feira e foi bem. Mas Vanderson pode seguir no time titular pela experiência e porque é melhor defensivamente, o que deve pesar em uma atmosfera complicada como o Monumental de Nuñez.

E há ainda a questão envolvendo João Pedro. Grande mistério de Dorival para o jogo diante dos colombianos, ele teve atuação apenas discreta e acabou substituído.