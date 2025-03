A Seleção Brasileira encara a Argentina na próxima terça-feira (25), no estádio Monumental de Nuñez, e, além de tentar encurtar a distância - que hoje é de sete pontos - para os rivais, que lideram as eliminatórias, também tentará manter um tabu sobre os argentinos que dura quase 20 anos, o que pode ser explicado pelos jogos disputados.

Argentina e Brasil se enfrentaram em cinco ocasiões na Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Nos primeiros dois confrontos, os Hermanos levaram a melhor. Em setembro de 2009, com dois gols de Luís Fabiano e um de Luisão, o Brasil venceu pela primeira e única vez em solo argentino, na competição, pelo placar de 3 a 1. Nos dois clássicos seguintes, as equipes ficaram no empate, em 2015 (por 1 a 1) e 2021 (0 a 0).

Raphinha e Vini Jr. estão entre os jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Confira os confrontos entre Argentina e Brasil, pelas eliminatórias da Copa do Mundo

Argentina 2 x 1 Brasil - 05/09/2001

Argentina 3 x 1 Brasil - 08/06/2005

Argentina 1 x 3 Brasil - 05/09/2009

Argentina 1 x 1 Brasil - 13/11/2015

Argentina 0 x 0 Brasil - 16/11/2021

4 novas convocações o clássico

Dorival Jr. contará com quatro novos jogadores, convocados para suprir as ausências de suspensos e lesionados, são eles: Beraldo (Paris Saint-Germain), João Gomes (Wolverhampton), Éderson (Atalanta) e do goleiro Weverton (Palmeiras). Eles entram nas vagas de Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que levaram o 3º cartão amarelo na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Colômbia, de Gerson, que sofreu lesão muscular, e Alisson, que passa por protocolo de concussão.

Vale ressaltar que, em seis jogos como mandante, nesta edição das eliminatórias, a Argentina perdeu apenas uma vez - para o Uruguai. A Seleção Brasileira é a terceira colada na competição, com 21 pontos; já a Argentina lidera com 28.