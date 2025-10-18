Gol antológico de Giovanna Waksman, jovem promessa do Brasil, choca internautas
Seleção vence Marrocos por 3 a 0, com gols de Evelin, Giovanna e Aline
Com gol antológico de Giovanna Waskman, o Brasil começou a caminhada no Mundial Feminino Sub-17 com o pé direito. O lance viralizou nas redes sociais e impressionou internautas. A garota é uma das principais promessas da Seleção Brasileira de base.
A Seleção Brasileira venceu o Marrocos por 3 a 0, com gols de Evelin, Giovanna e Aline. Confira o lance abaixo;
Giovanna Waksman, ex-Botafogo, impressionou John Textor
Os lances de Giovanna Waksman, ex-atleta das categorias de base do Botafogo, brilharam os olhos de John Textor.
– A estrela solitária tem mais uma estrela! Giovanna, seus pés (e sua cabeça) foram beijados por Deus. Você é uma inspiração. Continue trabalhando e sonhando… e o jogo bonito vai te mostrar o mundo. Ela é demais. Mal posso esperar até ir aos meus primeiros jogos dos times da base para vê-la e todos os outros nossos jovens promissores - escreveu Textor sobre Giovana Waskman.
Como o Alvinegro não tem categorias de base femininas, Giovanna sempre treinou e jogou com os meninos. Ela, inclusive, era a camisa 10 do time sub-13. Ela também chegou a ser a melhor jogadora de um torneio sub-17 atuando emprestada pelo Internacional, mesmo sendo muito mais nova que o teto da categoria.
Foi assim que Giovanna Waksman superou o machismo para guiar Botafogo ao primeiro título da base na era SAF: o Torneio Metropolitano. A garota foi a melhor jogadora do torneio mesmo perdendo parte da competição por lesão - foram oito gols e 13 assistências.
