O Atlético de Madrid e a Seleção Brasileira têm um grande problema para os próximos compromissos. A atacante Gio Garbelini sofreu grave lesão na partida contra o Manchester United pela Champions League após dura entrada de Janssen e será submetida a cirurgia.

A informação foi confirmada pelo próprio clube, que emitiu uma nota oficial sobre a situação da brasileira. De acordo com o "Marca", o prazo de retorno para este tipo de lesão é entre três e cinco meses.

A jogadora havia sido convocada pelo técnico Arthur Elias para os compromissos de outubro contra Inglaterra e Itália, dia 25 e 28 de outubro, respectivamente, na última Data Fifa do ano. Devido à fratura transindesmódica da fíbula, Gio será cortada dos amistosos. Até o momento, a CBF não divulgou o corte oficial da jogadora, nem quem será a substituta.

A atualização da situação da brasileira ocorreu na manhã desta sexta-feira. Após a partida, que ocorreu na quinta-feira, inicialmente o clube havia informado se tratar de "trauma no tornozelo esquerdo". No entanto, após exames de imagem foi constatada a fratura na região. Ela precisou ser substituída no jogo e deixou o gramado de maca.

Gio é peça-chave nos planos do técnico Víctor Martín. Em 11 partidas oficiais da equipe da temporada, a atacante foi usada pelo comandante em 10, sendo titular em oito delas. Além disso, contribuiu com um gol e uma assistência, o que demonstra o bom trabalho que tem feito com o Atlético de Madrid.

Números de Gio Garbelini na temporada

8 jogos 467 minutos jogados 1 gol 1 assistência Nota média do Sofascore: 6.8

Veja a nota na íntegra do Atlético de Madrid

"Gio sofreu uma fratura transindesmódica da fíbula. Nossa jogadora, que foi substituída no primeiro tempo, passou por exames médicos que confirmaram a extensão da lesão. A jogadora da Seleção Brasileira será operado nos próximos dias e aguarda evolução"