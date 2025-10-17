Gio Garbelini passará por cirurgia após grave lesão e desfalcará Seleção Feminina
Brasileira deve ficar afastada dos gramados por, no mínimo, três meses
O Atlético de Madrid e a Seleção Brasileira têm um grande problema para os próximos compromissos. A atacante Gio Garbelini sofreu grave lesão na partida contra o Manchester United pela Champions League após dura entrada de Janssen e será submetida a cirurgia.
A informação foi confirmada pelo próprio clube, que emitiu uma nota oficial sobre a situação da brasileira. De acordo com o "Marca", o prazo de retorno para este tipo de lesão é entre três e cinco meses.
A jogadora havia sido convocada pelo técnico Arthur Elias para os compromissos de outubro contra Inglaterra e Itália, dia 25 e 28 de outubro, respectivamente, na última Data Fifa do ano. Devido à fratura transindesmódica da fíbula, Gio será cortada dos amistosos. Até o momento, a CBF não divulgou o corte oficial da jogadora, nem quem será a substituta.
A atualização da situação da brasileira ocorreu na manhã desta sexta-feira. Após a partida, que ocorreu na quinta-feira, inicialmente o clube havia informado se tratar de "trauma no tornozelo esquerdo". No entanto, após exames de imagem foi constatada a fratura na região. Ela precisou ser substituída no jogo e deixou o gramado de maca.
Gio é peça-chave nos planos do técnico Víctor Martín. Em 11 partidas oficiais da equipe da temporada, a atacante foi usada pelo comandante em 10, sendo titular em oito delas. Além disso, contribuiu com um gol e uma assistência, o que demonstra o bom trabalho que tem feito com o Atlético de Madrid.
Números de Gio Garbelini na temporada
- 8 jogos
- 467 minutos jogados
- 1 gol
- 1 assistência
- Nota média do Sofascore: 6.8
Veja a nota na íntegra do Atlético de Madrid
"Gio sofreu uma fratura transindesmódica da fíbula. Nossa jogadora, que foi substituída no primeiro tempo, passou por exames médicos que confirmaram a extensão da lesão. A jogadora da Seleção Brasileira será operado nos próximos dias e aguarda evolução"
