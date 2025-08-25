Torcedores se impressionam com atitude de Ancelotti durante a convocação: ‘Outro nível’
Treinador anunciou os 23 convocados para jogos contra Chile e Bolívia
Ainda em período de adaptação ao futebol nacional, o técnico Carlo Ancelotti anunciou os 23 convocados para defender a Seleção Brasileira, nos jogos contra Chile e Bolívia, nesta segunda-feira. As partidas válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, acontecem nos dias 04 e 09 de setembro.
➡️ Ausência de Neymar na lista de Ancelotti divide web: ‘Seriedade’
Durante a coletiva de apresentação dos 23 jogadores, o treinador italiano chamou a atenção por responder algumas perguntas em português, em tão pouco tempo no país. Ancelotti pediu apenas para os jornalistas falarem devagar.
Com passagem por times da Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e Itália, o treinador confessou que está estudando para aprender o idioma brasileiro o mais rápido possível. Dos lugares onde trabalhou, o único onde não há registros de que ela tenha aprendido a língua local, é a Alemanha. Confira a reação dos torcedores com as declarações de Carlo Ancelotti.
Após dois meses sem disputar uma partida oficial, o Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois, encara a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto, cidade localizada a 4 mil metros de altitude. Já classificada para a próxima Copa do Mundo, a equipe ocupa a terceira posição na tabela de classificação.
Confira a lista dos 23 convocados de Ancelotti
GOLEIROS
Alisson - Liverpool
Bento - Al-Nassr
Hugo Souza - Corinthians
DEFENSORES
Alexsandro - Lille
Alex Sandro - Flamengo
Caio Henrique - Monaco
Douglas Santos - Zenit
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Marquinhos - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos - Chelsea
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
Joelinton - Newcastle
Lucas Paquetá - West Ham
ATACANTES
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
João Pedro - Chelsea
Kaio Jorge - Cruzeiro
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - United
Raphinha - Barcelona
Richarlison - Tottenham
