Aos 16 anos, Mariane Martins, lateral do São Paulo, segue firme em sua trajetória com a Seleção Brasileira. Presença constante nas convocações, a jovem se prepara para disputar o Mundial Feminino Sub-17, que começa nesta sexta-feira (18), às 16h (de Brasília), com estreia diante do Marrocos.

Mari começou nas quadras com o pai e, aos poucos, o futebol virou rotina em escolinhas masculinas. Hoje, ganha palco internacional.

— Desde que me lembro, sempre estive com a bola no pé. Jogava com meu pai nas quadras perto de casa. Depois entrei numa escolinha masculina, passei pelo futsal e, depois, vim pro campo. Foi aí que cheguei ao São Paulo e tive minha primeira convocação — narra a lateral, em entrevista ao Lance!.

O apoio da família foi essencial no processo.

— Meu pai sempre me apoiou desde o começo. A gente sempre brincou junto. Minha mãe foi mais difícil no início, mas agora torce muito por mim, acompanha os jogos e está sempre junto. É muito lindo isso — conta ela.

Mari Martins, do São Paulo. (Foto: reprodução/redes sociais)

Seleção enfrenta o Marrocos na estreia do Mundial Sub-17

O Brasil está no Grupo A, ao lado de Costa Rica, Itália e Marrocos. Mari também falou sobre as expectativas para o torneio.

— As minhas expectativas, assim como as de todo o grupo, são de ser campeã. Estamos em busca da primeira estrela. Todo mundo está com o mesmo objetivo, focado desde os treinamentos e amistosos — afirma. Na avaliação de Mari, o trabalho da Seleção tem sido completo.

— Tanto o lado físico quanto o emocional e técnico estão sendo muito aprimorados. Desde que saímos do Sul-Americano, o foco é total. A gente quer chegar forte e conquistar esse objetivo no final — completou.

Agenda de jogos do Brasil – Copa do Mundo Sub-17 Feminina 2025