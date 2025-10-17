menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Após corte de Gio, Debinha é convocada para Seleção Brasileira

Atacante vive bom momento no Kansas City e ganha nova chance com Arthur Elias

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 17/10/2025
15:33
Debinha
imagem cameraDebinha atuando pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação /CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A tarde desta sexta-feira (17) trouxe uma novidade importante na Seleção Brasileira Feminina. O técnico Arthur Elias convocou Debinha, do Kansas City Current (EUA), para os amistosos diante da Inglaterra, no dia 25, e da Itália, no dia 28 de outubro.

continua após a publicidade

Relacionadas

A atacante retorna à equipe canarinho após ser chamada para o lugar de Gio Garbelini, do Atlético de Madrid, que teve lesão confirmada após se machucar na partida contra o Manchester United, pela Champions League Feminina. Exames confirmaram uma fratura transindesmódica da fíbula e o tempo de recuperação varia de três a cinco meses.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A fase de Debinha

Aos 33 anos, Debinha vive um grande momento no Kansas City e foi uma das apostas do Lance! na lista de Arthur Elias. Cortada da Copa América em maio por lesão, a atacante está recuperada e soma sete gols e uma assistência em 20 partidas.

continua após a publicidade

Em setembro, sua equipe conquistou a marca de melhor campanha na fase classificatória da NWSL, a liga norte-americana. A brasileira atuou por 45 minutos na vitória do Kansas por 2 a 0 diante do Gotham, em 11 de outubro.

➡️ Palmeiras e Grêmio se enfrentam na final da Ladies Cup 2025

Debinha, atacante do Kansas, time da NWSL. (Foto: Kansas/Divulgação)
Debinha, atacante do Kansas, time da NWSL. (Foto: Kansas/Divulgação)

Convocação da Seleção Brasileira feminina

Confira lista de Arthur Elias para encarar Inglaterra, no dia 25, e da Itália, no dia 28 de outubro.

  • GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo)
  • LATERAIS: Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG)
  • MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras) e Ary Borges (Racing Louisville FC)
  • ATACANTES: Debinha (Kansas City), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres-MEX), Dudinha (San Diego Wave), Ludmila (Chicago), Amanda Gutierres (Palmeiras), Bia Zaneratto (Kansas) e Tainá Maranhão (Palmeiras)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias