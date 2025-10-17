A tarde desta sexta-feira (17) trouxe uma novidade importante na Seleção Brasileira Feminina. O técnico Arthur Elias convocou Debinha, do Kansas City Current (EUA), para os amistosos diante da Inglaterra, no dia 25, e da Itália, no dia 28 de outubro.

A atacante retorna à equipe canarinho após ser chamada para o lugar de Gio Garbelini, do Atlético de Madrid, que teve lesão confirmada após se machucar na partida contra o Manchester United, pela Champions League Feminina. Exames confirmaram uma fratura transindesmódica da fíbula e o tempo de recuperação varia de três a cinco meses.

A fase de Debinha

Aos 33 anos, Debinha vive um grande momento no Kansas City e foi uma das apostas do Lance! na lista de Arthur Elias. Cortada da Copa América em maio por lesão, a atacante está recuperada e soma sete gols e uma assistência em 20 partidas.

Em setembro, sua equipe conquistou a marca de melhor campanha na fase classificatória da NWSL, a liga norte-americana. A brasileira atuou por 45 minutos na vitória do Kansas por 2 a 0 diante do Gotham, em 11 de outubro.

Debinha, atacante do Kansas, time da NWSL. (Foto: Kansas/Divulgação)

Convocação da Seleção Brasileira feminina

Confira lista de Arthur Elias para encarar Inglaterra, no dia 25, e da Itália, no dia 28 de outubro.