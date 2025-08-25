O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemorou a primeira convocação para a Seleção Brasileira principal com uma postagem nas redes sociais, em que aparece ao lado de familiares e amigos assistindo ao anúncio dos convocados. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti, na tarde desta segunda-feira (25), para os jogos do Brasil contra Chile, dia 4, no Maracanã, e Bolívia, dia 9, em El Alto, na Bolívia, pelas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Na postagem, com várias imagens de momentos de sua carreira, Kaio Jorge relembra a séria contusão que teve no joelho direito, quando chegou à Juventus, da Itália, em 2022, e agradeceu a Deus e à família:

- A vida me colocou à prova muito cedo. Passei por uma lesão grave e muitas dúvidas no futebol, mas nunca estive sozinho: Deus e minha família sempre me sustentaram e fortaleceram. Olho para trás com gratidão e sigo em frente com fé, foco e dedicação, certo de que o melhor ainda está por vir – postou o atacante do Cruzeiro.

Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora convocação para a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Instagram)

Na entrevista coletiva durante a convocação, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o técnico Carlo Ancelotti explicou porque chamou Kaio Jorge:

- A característica de um atacante é fazer gol. Ele está fazendo muitos gols. É o goleador do Campeonato Brasileiro. É um atacante muito jovem, que já tem experiência, porque já jogou na Itália. Pelo que está fazendo, merece estar com a equipe nacional – afirmou o treinador da Seleção Brasileira.

Kaio Jorge vive melhor momento da carreira no Cruzeiro

Contratado pelo Cruzeiro no meio da temporada passada, Kaio Jorge estreou na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, em 20 de julho, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Em 2024, disputou 23 jogos, marcou sete gols e deu duas assistências. Uma contusão na coxa direita, sofrida no fim do ano passado, prejudicou o início da temporada 2025. Nos dois primeiros meses do ano, o atacante entrou em campo apenas duas vezes: nos empates por 1 a 1 com o Betim, em 25 de janeiro, e com o América, em 22 de fevereiro, já pela semifinal do Campeonato Mineiro.

No Brasileiro, Kaio Jorge deslanchou: são 15 gols e seis assistências em 20 jogos – ele ficou de fora apenas da derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio. Em toda a temporada pelo Cruzeiro, o atacante marcou 17 gols e deu sete assistências em 32 partidas.

Kaio Jorge se apresenta ao técnico Carlo Ancelotti na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 1º, e não vai desfalcar o Cruzeiro em nenhuma partida. Depois do jogo de sábado (30), contra o São Paulo, no Mineirão, pelo Brasileiro, a equipe volta a jogar somente dia 11, contra o Atlético-MG, no Mineirão, na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil.