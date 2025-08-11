Pitaco do Guffo: Melhores e piores do primeiro turno do Brasileirão

Enquanto Juventude e Corinthians fazem o encerramento da 19a rodada, muitos clubes ainda não completaram os 19 jogos do primeiro turno. Mas, mesmo assim, já podemos fazer uma análise com dados para entender quem foram os melhores e piores do primeiro turno do Brasileirão.

O Cruzeiro com 19 jogos e 37 pontos, perdeu a chance de ser o campeão do turno ao perder em casa para o Santos, e ver o Flamengo vencer o Mirassol. Com isso, o Mengão chegou aos 40 pontos, mas ainda com 18 jogos. Na tabela dos Pontos Esperados (xPT), o Flamengo está com 36 pontos e o Cruzeiro com 32. Ou seja, tanto Flamengo como Cruzeiro estão performando acima, conquistando mais pontos do que o esperado.

Quem marca mais gols que o esperado?

Somente Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras marcaram mais gols do que o esperado. Isso significa que os três marcaram mais gols do que gols esperados, os famosos “xG". Todos os outros times terminaram o primeiro turno marcando menos gols do que se espera. O que mostra uma falta de qualidade técnica do campeonato, já que as chances são criadas, mas terminam não sendo aproveitadas pelos times.

Mirassol é o time que cria chances com maior probabilidade de gol Foto: Baggio Rodrigues/AGIF

Um exemplo bom pra isso é a métrica de xG/finalização, que nos mostra a média de probabilidade de gol por finalização do time. E os times que criaram as melhores chances do campeonato, na média, são o Mirassol (15%), o Corinthians (14%) e o Grêmio (13,5%). São equipes que criam chances com boa probabilidade de gol, mas não conseguiram converter as chances em gols. As três marcam menos gols do que o esperado. Caso convertessem, talvez, poderiam estar disputando G4 no campeonato.

O Brasileirão da pressão

As métricas de pressão mostram o poder defensivo dos times. O Flamengo é o time que melhor converte as pressões em recuperações: 53% das ações de pressão, voltam em bolas roubadas. O Juventude é o pior, com 39%. Na chamada “Pressão Alta", no último terço, o Internacional é o melhor, com 52%, e o Ceará é o pior, com 38%. E na métrica do REC5, que mede o perde e pressiona do time, e a recuperação da bola em até 5 segundos pós perda, o Cruzeiro é o melhor e o Bragantino, o pior.

O torcedor gosta de cruzamentos, mas vários estudos já comprovaram que times que não conseguem ser eficientes com a posse, abusam de cruzamentos. E ao vermos que Vasco (17), Vitória (16) e Ceará (14) são os times que fazem mais cruzamentos na média, e vemos a posição dos três na tabela, já podemos perceber que time que cruza muito, fica longe de conquistar pontos. Os números nunca mentem, mas eles não dizem toda a verdade. Afinal, o que conta é a bola dentro da rede e os pontos conquistados. Os melhores e piores do primeiro turno do Brasileirão comprovam isso.

Dados: SportsBase - dados esportivos

