Campeão pela Seleção detona Neymar: ‘Não é exemplo para ninguém’

O ex-jogador Emerson Leão, goleiro da Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 1970, não segurou o verbo ao falar do atacante Neymar. Para o ex-atleta, o camisa 10 não tem mais as condições físicas necessárias e já passou da idade, além de destacar a falta de comprometimento do santista.

Em entrevista ao CNN, Leão fez críticas ao Neymar "fora e dentro" de campo, enfatizando que um depende do outro. Embora não acredite que o jogador deixe a desejar na parte técnica, a condição física de Neymar já não suporta a demanda que é esperada e exigida do craque brasileiro:

— Tenho poucas palavras pro Neymar. Eu acho que uma coisa depende da outra: o homem fora e o homem dentro. E aí, não serve como exemplo para ninguém. Eu não vejo Neymar resolvendo os nossos problemas. Ele já passou da idade — disparou Emerson.

Goleiro Emerson Leão atuando pela Seleção Brasileira (Foto: Acervo e Memória CBF)

— Ele não deixou de saber jogar futebol, só que ele exige dele hoje os arranques que tinha e não tem mais, porque está despreparado. Então, o que acontece? Acontecem as contusões, os problemas. Ele, na cabeça dele, quando vai iniciar uma jogada, sabe o que vai fazer, mas ele não consegue mais, não tem mais a mesma reação muscular. A sequência de treinamento, não tem mais. Não é o mesmo atleta. Não adianta — refletiu.

O ex-goleiro revelou que tentou aconselhar o jogador ainda no início da carreira, reforçando a importância do cuidado pois ele seria necessário para as próximas Copas do Mundo, mas lamentou ao dizer que "é a única coisa que ele não faz":

— Ele iniciou como um craque maravilhoso. Eu me lembro que um dia que eu joguei contra o Santos, ele estava saindo, eu passei por ele e falei: "Olha, menino, nós vamos precisar de você na Copa do Mundo. Se cuida". É a única coisa que ele não faz. Agora, eu criticá-lo? Eu já deixei de ser do futebol, mas acho que perdemos uma grande oportunidade — finalizou Leão ao comentar sobre Neymar na Seleção.