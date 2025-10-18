Gol perdido por Gabigol em Cruzeiro x Fortaleza paralisa web: ‘Misericórdia’

Um gol perdido pelo atacante Gabigol durante a partida entre Cruzeiro e Fortaleza, na noite deste sábado (18), paralisou as redes sociais. A bola rolou, no Mineirão, às 21h, e o placar está 1 a 0 para o Cruzeiro até aqui, gol de Christian.

Com a ausência de Kaio Jorge, suspenso por cartão vermelho, Gabigol é titular em Cruzeiro x Fortaleza. O camisa 9 Celeste, apesar de vir de boas atuações, tem sido reserva ao longo da temporada desde a chegada do português Leonardo Jardim.

Logo no começo da partida, João Ricardo saiu, e Christian rolou para o camisa 9 do Cabuloso. Com o gol aberto, Gabigol se esticou, mas chutou para fora em Cruzeiro x Fortaleza. O lance rapidamente viralizou nas redes sociais. Veja o gol perdido e a reação da web abaixo:

Gabigol no aquecimento para Cruzeiro x Fortaleza (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Escalações das equipes

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, surpreendeu na escalação da equipe que enfrenta o Fortaleza, neste sábado (18), às 21h, no Mineirão, pela 29ª rodada do Brasileirão. Com três desfalques, o treinador optou pelo atacante Gabigol, goleiro Léo Aragão e o lateral-esquerdo Kauã Prates, como previsto, mas também escalou o equatoriano Arroyo no lugar de Wanderson e o jovem Kauã Moraes no de William. Gabigol é uma das atrações de Cruzeiro x Fortaleza.

Com Gabigol, assim Leonardo Jardim definiu o time para Cruzeiro x Fortaleza: Léo Aragão, Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Gabigol.

O Fortaleza vem alternando vitórias e derrotas. Na 25ª rodada, derrotou o Sport por 1 a 0, no Castelão. Depois, perdeu para o São Paulo por 2 a 0, também em casa. Na partida seguinte, venceu o Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul, e, na quarta-feira (15), voltou a ser derrotado diante da torcida: 2 a 0 para o Vasco.

Assim Martin Palermo definiu o time para o duelo: Brenno, Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rodrigo, Pochettino e Herrera; Lucero e Breno Lopes.