Rivaldo avalia Ancelotti na Seleção e analisa situação de Endrick: ‘Momento errado’

Após os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, o ídolo do futebol brasileiro e campeão mundial em 2002, Rivaldo analisou o momento da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. O embaixador da Betfair no Brasil destacou a importância do processo de preparação para a Copa do Mundo e reforçou que o principal objetivo é o desempenho no Mundial.

continua após a publicidade

➡️Declaração de Casemiro após jogo do Brasil irrita internautas: ‘Cortou 3’

- Tudo que o Ancelotti está fazendo é parte da preparação, principalmente com todos os desafios que o Brasil vem passando desde a Copa de 2022 até hoje. Uma derrota como essa para o Japão sempre pesa, mesmo sendo amistoso, porque os torcedores e a imprensa criticam. Mas o treinador sabe que esses jogos servem para observar quem vai para o Mundial. Ele foi contratado para ganhar a Copa do Mundo, não para vencer amistosos, que são somente jogos para analisar jogadores. Então, entende que derrotas fazem parte do processo. Nesses jogos, com certeza, viu coisas boas e ruins. Agora ele deve pegar as coisas positivas para assimilar no trabalho e seguir até a Copa - disse Rivaldo.

O camisa 10 elogiou o trabalho de observação de Carlo Ancelotti, destacando a importância dos testes realizados nos amistosos. Nomes como Estêvão, Bruno Guimarães e Paulo Henrique estiveram entre os principais destaques desta Data Fifa, aumentando o leque de opções para o treinador da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

- Isso dá uma boa dor de cabeça para ele. Cada vez que coloca um jogador que se destaca, o técnico praticamente tem a obrigação de convocá-lo nos próximos jogos. Mas é melhor ter vários jogadores bons pra escolher do que poucos. Então, para Ancelotti, é uma maravilha: ele tem várias opções para convocar para os próximos jogos e para a Copa do Mundo. As partidas foram muito válidas, mesmo com vitória e derrota. É um treinador inteligente, campeão, que vai escolher os melhores, e foi por isso que convocou tantos jogadores, inclusive alguns que estavam voltando à Seleção, para testar e definir os que estarão na convocação final - comentou.

Rivaldo também falou sobre a situação do jovem Endrick, que não vem sendo lembrado nas convocações para a Seleção Brasileira. Segundo ele, é indiscutível o talento do jovem atacante, no entanto destacou ainda que a falta de espaço no Real Madrid pode comprometer seu desenvolvimento.

continua após a publicidade

- Todo mundo sabe que é um jogador de muito futuro. Foi pra um grande clube, que é o Real Madrid, só que no momento errado, no meu modo de entender. Em termos de elenco, o clube tinha muitos jogadores bons no ataque, e ele chegou como um grande talento, por tudo que vinha fazendo no Palmeiras, mas encontrou jogadores mais experientes, com mais nome que ele. Isso dificultou; ele jogou pouco, isso o prejudicou e perdeu espaço - afirmou Rivaldo.

➡️Bruxaria musical: Ronaldinho Gaúcho lança álbum de funk, rap e trap; confira

Rivaldo dá conselho para Endrick retornar à Seleção Brasileira

Analisando a situação da jovem promessa brasileira, sob o comando de Xabi Alonso, no Real Madrid, Rivaldo aconselhou ao atacante para procurar outra equipe onde consiga apresentar seu futebol. Na visão do ídolo nacional, Endrick tem condições de atuar em qualquer clube no mundo e voltar a atuar pela Seleção Brasileira.

- Não foi por culpa dele, mas pela preferência do treinador em colocar jogadores mais experientes. E, como é um jogador novo, teve que esperar. Acabou perdendo espaço no Real Madrid e, por consequência, na Seleção. E se você não está jogando no clube, fica difícil. Acredito que, se não jogar pelo Real Madrid, ele tem de buscar um clube onde possa jogar. O Endrick tem condição de atuar em qualquer equipe, pela idade e pelo futebol que tem. Precisa de mais minutos, precisa jogar para poder reencontrar suas boas atuações. Todo mundo sabe que é um grande jogador, gosto muito dele, mas ele tem que buscar um novo clube para jogar e se destacar - finalizou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas