Ex-Flamengo pede Neymar na Copa do Mundo e afirma: ‘Não torcem para ele’
Jogador saiu em defesa do camisa 10 do Santos
Em entrevista exclusiva ao jornal “Estadão”, o ex-jogador de Flamengo e São Paulo, Rafinha, fez apelo para o retorno do craque Neymar à Seleção Brasileira. Segundo ele, o camisa 10 precisa de mais carinho para voltar a ajudar o Brasil em uma Copa do Mundo.
Rafinha revelou que é questionado sobre a situação de Neymar, em todos os lugares do mundo. Além disso, o ex-lateral destacou que Carlo Ancelotti sabe das necessidades do jogador, que ainda não recuperou sua melhor forma física.
- A gente precisa dar carinho para ele, cuidar dele. Tem que cuidar do cara, é o melhor jogador que nós temos. No mundo inteiro, por onde eu vou, Alemanha, Bayern de Munique, me perguntam: ‘Rafinha, e o Neymar, está voltando? - disse, antes de completar.
- O Ancelotti também é muito inteligente, ele não vai dar um tiro no pé dele, sendo que ele tem um dos melhores jogadores do planeta do nosso lado, que pode ajudar muito a seleção brasileira. Sabe que precisa de um treinamento, uma sequência boa para ele estar bem fisicamente - comentou Rafinha.
Na visão do ex-lateral, a imprensa brasileira ‘bate’ muito no craque e precisa ter mais paciência com Neymar. Segundo Rafinha, desde que ele assuma os compromissos dentro do campo, o jogador tem o direito de fazer o que quiser da própria vida.
- A gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, cuidar um pouco mais o Neymar, principalmente a imprensa brasileira precisa ter um pouquinho mais de paciência, batem muito nele. O Neymar ficou muito grande e tem muito jogador que, não sei se porque são frustrados porque o Neymar é muito bem-sucedido, não torcem para ele, parece que torcem contra.
- Cada um faz o que quiser da vida fora do campo, deixa ele fazer o que ele quiser da vida dele privada, é problema dele, desde que ele assuma o compromisso dele, treinando e jogando - finalizou.
Seleção Brasileira cai de posição no ranking mundial da Fifa
Texto por: Márcio Dolzan
Como já era esperado, o Brasil caiu uma posição no ranking da Fifa e, a menos de dois meses do sorteio da Copa do Mundo de 2026, ocupa agora a 7ª colocação. A equipe do técnico Carlo Ancelotti foi ultrapassada pela Holanda. A liderança do ranking permanece com a Espanha.
A atualização do ranking da Fifa era esperada para a próxima semana, mas a entidade divulgou os novos números nesta sexta-feira (17), três dias após a derrota de virada do Brasil para o Japão por 3 a 2.
O ranking é utilizado pela Fifa para definir os potes no sorteio da Copa do Mundo, marcado para 5 de dezembro, em Washington. Uma nova atualização está marcada para 21 de novembro, após a última Data Fifa do ano. Apesar da queda, o Brasil está garantido como cabeça de chave no Mundial, já que não pode mais ser ultrapassado pelo décimo colocado, que atualmente é a Alemanha. No sorteio de dezembro, os nove primeiros colocados do ranking ficarão no Pote 1.
