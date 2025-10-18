Europeus reagem a decisão de técnico sobre Richard Ríos, ex-Palmeiras: ‘Difícil’

Muitos europeus reagiram a uma decisão do técnico José Mourinho, do Benfica, sobre Richard Ríos, ex-Palmeiras. O começo da trajetória do colombiano no futebol português tem sido marcado por dias muito difíceis.

Nesta sexta-feira (17), o Benfica venceu o Chaves por 2 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Português. Richard Ríos, ex-Palmeiras, não foi relacionado por José Mourinho para o duelo. De acordo com o treinador, a ausência se dá já que o volante não treinou com o grupo na semana da Data-Fifa.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Benfica comentaram sobre a ausência de Richard Ríos, ex-Palmeiras. Pelo começo conturbado, alguns até comemoraram a ausência do craque colombiano. Veja abaixo:

Veja reação dos torcedores com ausência de Richard Ríos

Começo difícil e multa milionária

A equipe de Portugal desembolsou 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) para contratar o Richard Ríos, ex-Palmeiras, por cinco temporadas. O Palmeiras irá receber 21 milhões de euros na negociação (cerca de R$ 136 milhões). O restante do valor será dividido entre Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%).

O colombiano também receberá 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões), diluídos entre luvas e salários. O Benfica estipulou uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650,1 milhões).

Com 25 anos, o volante se destacou no Palmeiras e em atuações pela seleção da Colômbia. Com essa notoriedade, gerou o interesse de diversos cubes da Europa, como Zenit, da Rússia, e a Roma da Itália, mas acabou escolhendo pelo Benfica.

Em portugal, Richard Ríos, ex-Palmeiras, ainda não empolgou os torcedores do Benfica. Apesar de sempre ser acionado em campo, ele não conseguiu repetir as atuações que o fizeram chegar ao Velho Continente.