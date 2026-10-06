A primeira Super Data Fifa encerra nesta terça-feira (6) após 16 dias com jogos da Nations League e alguns amistosos pelo mundo, incluindo o jogo de despedida de Messi pela seleção argentina. O Brasil optou por fazer uma janela de jogos mais curta, de 13 dias, e com uma diferença importante: foi praticamente a única entre as principais seleções do planeta a não jogar nenhuma vez em casa.

Entre o top 10 do ranking da Fifa, apenas o México, que ocupa justamente a décima colocação, também optou por jogar quatro partidas fora do país. A equipe, porém, levou os amistosos para os Estados Unidos, com quem faz fronteira e detêm uma comunidade estimada em 40 milhões de mexicanos ou de descendentes.

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Espanha, França, Inglaterra, Portugal, Bélgica e Holanda fizeram dois jogos em casa pela Liga das Nações europeia. Sétima no ranking da Fifa, a seleção de Marrocos recebeu o Gabão em Rabat.

Nesta terça-feira, a Argentina faz o jogo de despedida de Messi no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. E, nesta Super Data Fifa, já havia feito jogos em casa com Bolívia e Burkina Faso, aplicando duas goleadas.

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No sábado (3), a Espanha venceu a Tchéquia por 3 a 1 jogando em Oviedo (Foto: Miguel Riopa/AFP)

O Brasil, por outro lado, manteve um histórico que se arrasta há uma década de fazer amistosos fora do País. A Seleção Brasileira jogou do outro lado do planeta, com duas partidas na Austrália e uma na Índia.

Este ano, a Seleção fez um amistoso no Maracanã, quando o time se preparava para a disputa da Copa do Mundo. O jogo encerrou um jejum de sete anos sem amistosos no Brasil.

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Antes disso, a última vez que o Brasil jogara partidas amistosas dentro do território nacional tinha sido em 2019, quando enfrentou Catar e Honduras às vésperas da disputa da Copa América, que foi realizada no Brasil.

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