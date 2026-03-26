Narrador critica atuação de Vini Jr na Seleção Brasileira: 'Assustadora'

A atuação de Vinícius Júnior na derrota do Brasil para a França por 2 a 1, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, gerou críticas durante a transmissão da partida. O narrador Jorge Iggor não poupou palavras ao analisar o desempenho do atacante.

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— Vou te falar, parece que o cara que joga no Real Madrid fica em Madrid, e trazem um clone. Não é possível isso - comentou o Jorge Iggor.

— Eu não sei, assim, nessa história, trajetória da Seleção Brasileira, o Vinicius teve outro jogo tão infeliz como o de hoje, é uma coisa assustadora - desabafou.

O narrador ainda comentou sobre a diferença dos craques das duas seleções, que são companheiros de equipe, mas com diferenças em entrega nos jogos da Seleção.

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— Companheiros de time (Mbappé e Vinícius Júnior), astros do Real Madrid, mas em termos de seleção não dá pra comparar. O que o Mbappé produz e entrega pra França hoje, com a entrega do Vinicius Junior, que até hoje não apareceu… aquele Vini decisivo, que acabou de meter dois gols decisivos, temporada sim, temporada não está decidindo jogos grandes. Na seleção a gente não vê - completou.

As declarações foram feitas ao vivo durante a transmissão na GeTV, ampliando o debate sobre o rendimento do camisa 10 com a Seleção.

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Vini Jr em lance da partida entre Brasil e Franca (Foto: André Durão/Gazeta Press)

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Como foi Brasil x França

O técnico Carlo Ancelotti manteve a proposta ofensiva e escalou o Brasil com quatro jogadores de frente diante da França. No entanto, o quarteto formado por Gabriel Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha teve dificuldades para transformar volume em efetividade.

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Apesar de criar algumas oportunidades, a Seleção Brasileira não conseguiu acertar o gol defendido por Mike Maignan no primeiro tempo. Foram cinco finalizações, todas sem direção, evidenciando a falta de precisão ofensiva.

Do outro lado, a França mostrou mais eficiência. Aos 31 minutos, Kylian Mbappé recebeu lançamento de Ousmane Dembélé, venceu a marcação na velocidade e finalizou por cobertura na saída de Ederson, abrindo o placar.

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Na volta do intervalo, o Brasil ganhou fôlego com a entrada de Luiz Henrique e ainda passou a atuar com um jogador a mais após a expulsão de Dayot Upamecano. Mesmo assim, a equipe não conseguiu transformar a superioridade em gols.

A França voltou a ser letal em contra-ataque e ampliou com Hugo Ekitiké. O Brasil ainda diminuiu com Bremer e pressionou nos minutos finais, mas não evitou a derrota.

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