Torcedores reagem à estreia de Léo Pereira na Seleção Brasileira

A atuação de Léo Pereira no amistoso entre Brasil e França, que terminou em 2 a 1, nesta quinta-feira (26), em Boston, gerou forte repercussão nas redes sociais. O zagueiro foi um dos principais alvos de críticas dos torcedores, especialmente por sua participação nos lances que originaram os gols da equipe francesa na derrota brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Comentários apontaram insegurança defensiva e dificuldades na recomposição, além de falhas de posicionamento em momentos decisivos da partida. Em meio às avaliações, muitos torcedores questionaram a presença do defensor em uma possível lista final para a Copa do Mundo.

Veja os comentários:

Jogo expõe fragilidade defensiva do Brasil

Dentro de campo, o duelo começou equilibrado, mas foi a França quem mostrou maior eficiência. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo, quando Kylian Mbappé aproveitou erro na saída de bola brasileira para avançar livre e finalizar por cobertura.

continua após a publicidade

➡️ Veja gols em Brasil x França: Mbappé abre o placar

Léo Pereira durante amistoso entre Brasil x França (Foto: André Durão/Gazeta Press)

Já na segunda etapa, mesmo com superioridade numérica após a expulsão de Dayot Upamecano, o Brasil voltou a sofrer defensivamente. Aos 19 minutos, a França encaixou um contra-ataque rápido, com Olise encontrando espaço pelo meio antes de servir Ekitiké, que finalizou para ampliar.

Nos dois lances, torcedores destacaram falhas coletivas do sistema defensivo, mas com foco especial em Léo Pereira, citado por parte do público como mal posicionado e lento na recomposição.

continua após a publicidade

➡️Mbappé prega respeito a Ancelotti, mas alerta sobre Neymar na Copa: 'Não vejo'

A partida também evidenciou dificuldades do Brasil na organização defensiva, sobretudo diante de transições rápidas, um problema potencializado pelos desfalques e pela formação inédita da zaga.

🤑 Aposte em todos os campeonatos e esportes! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável