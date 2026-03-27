Melhor em campo contra a França, Luiz Henrique pede passagem no ataque do Brasil

O Brasil sofreu um choque de realidade contra a França. Na derrota por 2 a 1, na quinta-feira (26), a Seleção Brasileira atuou com um jogador a mais no segundo tempo, mas não conseguiu empatar.

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Embora tenha tido uma atuação abaixo do esperado, o time de Carlo Ancelotti viu aparecer uma opção para o concorrido ataque da equipe.

Luiz Henrique entrou na equipe no segundo tempo, substituindo Raphinha, que saiu no intervalo com dores musculares na coxa direita.

E o jogador do Zenit foi a boa notícia do Brasil, atuando 45 minutos com uma assistência, uma grande chance criada, dois passes decisivos, três finalizações (uma no gol), 81% de acerto nos passes, 3/3 dribles certos, 1/1 cruzamento certo, quatro bolas recuperadas, 6/6 duelos ganhos e uma falta sofrida. Após a entrada de Luiz Henrique, o volume ofensivo pelo lado direito da Seleção cresceu.

Pouco após entrar em campo, o ex-jogador do Botafogo obrigou o goleiro francês Maignan a fazer boa defesa. A entrada de Luiz Henrique também potencializou outros jogadores, como Andrey Santos e Wesley. Em uma troca de passes entre o trio, Upamecano fez falta em Wesley e foi expulso.

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Luiz Henrique chuta para o desvio de Bremer no gol do Brasil contra a França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Após o segundo gol da França, coube mais uma vez a Luiz Henrique o papel decisivo no gol do Brasil. Após cobrança de falta, Casemiro escorou a bola para a área, Luiz Henrique dominou e bateu cruzado até Bremer escorar para o gol.

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— Sempre que eu entrar em campo, vou impor minha habilidade, minha velocidade e o meu jeito de jogar, que é com alegria. Sempre encarando o adversário e criando muitas jogadas. Independentemente de estarmos ganhando ou perdendo, quero entrar para ajudar — afirmou o jogador.

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Raphinha será reavaliado nesta sexta-feira (27) e, a depender do resultado dos exames, pode abrir uma vaga no ataque para o jogo contra a Croácia, na próxima terça-feira (31). Sem Estêvão, poupado pela comissão técnica para esta Data Fifa, Luiz Henrique deverá ser o titular.

— (Tenho) mais certezas. Os novos que jogaram hoje (quinta) pela primeira vez, Léo Pereira, uma avaliação muito boa, muito positiva, Igor Thiago entrou muito bem, Danilo entrou muito bem, Gabriel Sara teve seu papel, como teve seu papel Ibañez. Então, depois desses jogos, estou muito mais confiante, mas eu acho que para escolher a lista final, não vai ser tão fácil para mim — resumiu Ancelotti após a partida.